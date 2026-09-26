San Lorenzo: el sistema Lince siguió por cámaras a un sospechoso de robo y permitió detenerlo

FOTO: Las imágenes permitieron reconstruir el recorrido de un hombre que habría sustraído un televisor.

Un hombre fue detenido este viernes en San Lorenzo luego de que el análisis de cámaras de videovigilancia permitiera seguir sus movimientos antes y después de un robo. Según informó el Gobierno de Santa Fe, se trata de la primera detención concretada en la ciudad mediante el mecanismo denominado flagrancia virtual.

El procedimiento comenzó poco después de las 8, cuando ingresó al 911 un aviso por un robo en una vivienda de Newbery al 800. La víctima relató que había salido para ir a trabajar y que recibió una llamada en la que le advirtieron que alguien había entrado en su casa.

A partir de la denuncia, la Unidad de Gestión Lince revisó las cámaras de la zona mediante herramientas de inteligencia artificial aplicadas a las imágenes. La secuencia reconstruida mostró a un hombre que durante la madrugada salió de una vivienda cercana y merodeó por las inmediaciones del lugar donde ocurrió el robo.

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De acuerdo con la información oficial, las cámaras lo registraron cuando ingresó en la propiedad de la víctima y, tres minutos más tarde, salió con un televisor. Luego caminó por Newbery hacia el norte y volvió al inmueble del que había salido previamente.

Con los datos obtenidos del seguimiento, personal de la Unidad Regional XVII se presentó en ese domicilio y detuvo al sospechoso. La causa quedó a cargo de la fiscal Luisina Paponi, del Ministerio Público de la Acusación de San Lorenzo.

El sistema Lince ya había aportado información para esclarecer otros hechos en la ciudad. Esta fue, según la Provincia, la primera detención en San Lorenzo realizada a partir de la detección y el seguimiento de un sospechoso bajo el mecanismo de flagrancia virtual.