Le robaron la moto y decidió darle trabajo al menor que se la llevó para alejarlo de la delincuencia

FOTO: De la bronca a la ayuda: decidió ofrecerle trabajo al chico que le robó la moto.

Gonzalo Farías, dueño de una verdulería en Tucumán, decidió ofrecerle trabajo a un adolescente de 15 años al que identificó como el autor del robo de su motocicleta. Después de recuperar el vehículo, se comunicó con los padres del chico para organizar un encuentro y proponerle que aprenda un oficio en su negocio.

El robo ocurrió el miércoles, cuando la moto estaba estacionada frente al comercio, ubicado a cuatro cuadras de la plaza Independencia. Farías revisó las cámaras de seguridad y difundió lo sucedido en sus redes sociales. Los datos que recibió y la intervención de la Policía permitieron localizar el vehículo, que ya estaba prácticamente desarmado.

Según contó en Cadena 3, conocer la edad del adolescente cambió su reacción. "Se me va toda la bronca, toda la ira que tenía", relató. Al verlo, pensó que podría ser su hijo y comenzó a considerar cómo ayudarlo a cambiar de rumbo.

El comerciante reconoció que recuperar la moto también contribuyó a calmar su enojo. Sin embargo, explicó que necesitaba transformar lo que sentía en una acción concreta y recordó sus propias experiencias.

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"Yo también soy producto de una segunda oportunidad. Yo también me mandé muchísimas macanas cuando fui chico", expresó. En ese sentido, señaló que el trabajo y el aprendizaje de un oficio fueron fundamentales en su vida.

Su propuesta contempla que el adolescente continúe con sus estudios y aprenda a trabajar en la verdulería durante su tiempo libre. "Yo le enseño un oficio, le doy trabajo en mi negocio y lo ayudo a comprarse su moto", afirmó.

Antes de conversar con el chico, Farías habló con sus padres para contar con su autorización. Había acordado con la madre un encuentro para este sábado a las 16, en el que esperaba plantearle personalmente la iniciativa.

El comerciante explicó que su intención era acercarle una oportunidad: "Solamente para brindarle la posibilidad de que se anime a cambiar el rumbo, que se anime a trabajar".

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Informe de Rosalía Cazorla.