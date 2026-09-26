Fórmula 1: Colapinto chocó a Gasly y arruina la buena tarea de Alpine, Russell controla a Max y gana

George Russell de Mercedes resistió el ataque final del Red Bull de Max Verstappen para asegurar su tercera victoria de la temporada en un emocionante Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, en el urbano Circuito de Bakú -6.003 mts.- donde seis pilotos abandonaron, entre ellos, Franco Colapinto de Alpine.

Colapinto toca en la Curva 1 a Gasly, el francés impacta a Norris y los tres quedan afuera en el relanzamiento de la v.36

El argentino había realizado una excelente competencia, permaneciendo en los puestos de puntos, luego de una largada controlada y un desarrollo medido de carrera. Pero en el relanzamiento de la v.36/51, eligió la línea por dentro, estiró el frenado para no perder posiciones y golpeó descontrolado a su compañero que, a la vez, sacó de pista a Norris. Franco entró enseguida en los boxes, donde le comunicaron que el coche tenía una rotura seria y no podría continuar. Fue una falla grave, porque también dejó fuera a su compañero Pierre Gasly y privó a la escuadra de una suma de puntos muy probable.

Adelante, Russell aprovechó una gran partida para controlar la primera mitad de la prueba, dejando a Oscar Piastri la tarea de defenderse ante el empuje de la pareja de Red Bull formada por Verstappen e Isack Hadjar, mientras Russell ampliaba su ventaja.

La primera parte de la carrera fue dominada con claridad con Russell, luego, los AS acortaron diferencias y el final sería apretado

Un error de Alex Albon (Williams) alteró el curso de la carrera al provocar la salida del coche de seguridad; el británico luchó por mantener su posición en la reanudación, pero la acción se detuvo por segunda vez cuando Franco Colapinto bloqueó los neumáticos, llevándose por delante a su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, y a Norris.

Con la carrera neutralizada de nuevo, Russell soportó una enorme presión por parte de Verstappen en las últimas vueltas y finalmente cruzó la meta con apenas una décima de ventaja, privando al neerlandés de lo que podría haber sido su primera victoria de la temporada. Consiguió, así, su primer 'Grand Slam' -pole, RV, líder 100% del GP y victoria-.

Viniendo desde el 8° lugar de partida, Max debió superar a Hadjar, que hizo una gran carrera y consiguió el podio

Isack Hadjar terminó tercero, logrando un doble podio para Red Bull, mientras que Charles Leclerc y Kimi Antonelli ocuparon la cuarta y quinta posición; el italiano supo aprovechar el caos que tenía delante para remontar desde el puesto 16 hasta la zona de puntos.

Lewis Hamilton (Ferrari) terminó sexto en solitario por delante de Arvid Lindblad —quien superó a Esteban Ocon en la lucha por la séptima plaza—, Ollie Bearman y Carlos Sainz, permitiendo a Haas celebrar su primera puntuación desde el Gran Premio de Mónaco.

Russell conduce, Verstappen presiona, en los últimos giros, cuando el ataque del Red Bull sobre el Mercedes fue a fondo

Nico Hülkenberg (Audi) acabó undécimo tras verse superado por el Williams líder a falta de dos vueltas, mientras que Liam Lawson se conformó con la duodécima posición, frustrado tras un toque con su se de equipo en Racing Bulls.

Con Gabriel Bortoleto en el puesto 13, Oscar Piastri terminó decimocuarto a pesar de haber rodado en posiciones de podio durante la mayor parte de la carrera. Un bloqueo de neumáticos le hizo caer fuera de los puntos, cruzando la meta por delante de Sergio Pérez (Cadillac) como el último de los pilotos clasificados. Valtteri Bottas chocó contra las barreras en los instantes finales y fue el último piloto en abandonar, uniéndose a Albon, Colapinto, Norris y Pierre Gasly. La pareja de Aston Martin, formada por Fernando Alonso y Lance Stroll, tampoco logró terminar la carrera debido a problemas mecánicos distintos.

La palabra clave -George Russell, Mercedes, P1-

"Es increíble volver a lo más alto del podio", dijo Russell. "Solo quiero dar las gracias a mi equipo, porque siguieron creyendo en mí durante los momentos difíciles y me ayudaron a superarlos. Estoy muy orgulloso de cómo ha ido este fin de semana. La primera mitad de la carrera fue bastante tranquila: abrir hueco, la reanudación tras el coche de seguridad... Pero, sobre todo cuando vi a Max detrás, pensé: 'No va a ser fácil'. Él pilotó de forma increíble al final de la carrera. Cuando salió la bandera amarilla, levanté el pie del acelerador, y al volver a acelerar me quedé sin turbo, así que perdí potencia. Max casi me adelanta en la línea de meta; habría sido una verdadera lástima. En definitiva, un fin de semana increíble".

¿Qué sigue?

La siguiente parada de esta serie de tres carreras consecutivas lleva a la F1 de vuelta a Malasia para el Gran Premio de Baréin, del 2 al 4 de octubre, en el Circuito Internacional de Sepang -5.543 mts.-.

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de formula1.com