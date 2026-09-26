Cuatro allanamientos por narcomenudeo en San Luis: secuestraron cocaína para más de 6.000 dosis
Los procedimientos se realizaron en tres viviendas de la capital provincial y una de Juana Koslay. Dos mujeres y un hombre quedaron detenidos e incomunicados por orden judicial.
26/09/2026 | 11:56Redacción Cadena 3
FOTO: Operativos contra el narcotráfico en San Luis
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Panorama Federal
La Policía realizó cuatro allanamientos en el marco de una investigación por presunta venta de drogas en San Luis y secuestró cocaína que permitiría elaborar más de 6.000 dosis.
Durante los procedimientos, las fuerzas de seguridad también incautaron marihuana, dinero en efectivo y teléfonos celulares.
Los operativos se concretaron en tres domicilios de la ciudad de San Luis y en una vivienda de Juana Koslay.
Como resultado de la investigación, dos mujeres y un hombre fueron detenidos e incomunicados por disposición judicial. La causa continúa bajo investigación.
Informe de Alejandro Heredia.
Lectura rápida
¿Qué se realizó en San Luis? Se realizaron cuatro allanamientos en una investigación por presunta venta de drogas.
¿Quiénes fueron detenidos? Fueron detenidas dos mujeres y un hombre durante los operativos.
¿Cuándo ocurrieron los allanamientos? Los allanamientos se llevaron a cabo recientemente, aunque no se especifica la fecha exacta.
¿Dónde se realizaron los operativos? Los operativos se realizaron en tres viviendas en la ciudad capital y una en Juana Koslay.
¿Cómo se encontró la droga? Se secuestró cocaína suficiente para elaborar más de 6.000 dosis, además de marihuana y otros objetos.