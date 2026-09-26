Cuatro allanamientos por narcomenudeo en San Luis: secuestraron cocaína para más de 6.000 dosis

FOTO: Operativos contra el narcotráfico en San Luis

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La Policía realizó cuatro allanamientos en el marco de una investigación por presunta venta de drogas en San Luis y secuestró cocaína que permitiría elaborar más de 6.000 dosis.

Durante los procedimientos, las fuerzas de seguridad también incautaron marihuana, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Los operativos se concretaron en tres domicilios de la ciudad de San Luis y en una vivienda de Juana Koslay.

Como resultado de la investigación, dos mujeres y un hombre fueron detenidos e incomunicados por disposición judicial. La causa continúa bajo investigación.

Informe de Alejandro Heredia.