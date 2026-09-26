En vivo

Una mañana para todos

Titi Ciabattoni

Argentina

En vivo

Estadio 3

Estudiantes vs. Rosario Central

Rosario

En vivo

Los 40 de la Heat

Mauri Palacios

En vivo

Fiesta Popular

Ulises Llanos

En vivo

Bonus track

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Panorama Federal

Cuatro allanamientos por narcomenudeo en San Luis: secuestraron cocaína para más de 6.000 dosis

Los procedimientos se realizaron en tres viviendas de la capital provincial y una de Juana Koslay. Dos mujeres y un hombre quedaron detenidos e incomunicados por orden judicial.

26/09/2026 | 11:56Redacción Cadena 3

Perspectiva San Luis

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Operativos contra el narcotráfico en San Luis

FOTO: Operativos contra el narcotráfico en San Luis

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Cuatro allanamientos por narcomenudeo en San Luis: secuestraron cocaína para más de 6.000 dosis

    Panorama Federal

    Episodios

La Policía realizó cuatro allanamientos en el marco de una investigación por presunta venta de drogas en San Luis y secuestró cocaína que permitiría elaborar más de 6.000 dosis.

Durante los procedimientos, las fuerzas de seguridad también incautaron marihuana, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Los operativos se concretaron en tres domicilios de la ciudad de San Luis y en una vivienda de Juana Koslay.

Como resultado de la investigación, dos mujeres y un hombre fueron detenidos e incomunicados por disposición judicial. La causa continúa bajo investigación.

Informe de Alejandro Heredia.

Lectura rápida

¿Qué se realizó en San Luis? Se realizaron cuatro allanamientos en una investigación por presunta venta de drogas.

¿Quiénes fueron detenidos? Fueron detenidas dos mujeres y un hombre durante los operativos.

¿Cuándo ocurrieron los allanamientos? Los allanamientos se llevaron a cabo recientemente, aunque no se especifica la fecha exacta.

¿Dónde se realizaron los operativos? Los operativos se realizaron en tres viviendas en la ciudad capital y una en Juana Koslay.

¿Cómo se encontró la droga? Se secuestró cocaína suficiente para elaborar más de 6.000 dosis, además de marihuana y otros objetos.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf