Murió un hombre de 45 años tras una explosión en una vivienda de Santa Cruz
El hecho ocurrió cerca de las 6 en el barrio Jorge Newbery, en Río Gallegos. Las primeras pericias apuntan a una posible pérdida de gas como origen del estallido.
26/09/2026 | 12:08Redacción Cadena 3
FOTO: Conmoción por la muerte de un hombre de 45 años en Santa Cruz. (Foto: José Silva)
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Panorama Federal
Un hombre de 45 años murió en las últimas horas tras una explosión registrada en una vivienda del barrio Jorge Newbery, en Río Gallegos, Santa Cruz.
El siniestro ocurrió alrededor de las 6, en el sector de las calles Eva Perón y Bansiella. La víctima era el único residente de la casa.
Policías y bomberos intervinieron en el lugar y localizaron el cuerpo del hombre entre los escombros.
Las pericias continúan para establecer las causas de la explosión. De manera preliminar, la principal hipótesis es que una pérdida de gas habría provocado el estallido.
Informe de Mirtha Espina
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Se produjo una explosión en una vivienda.
¿Quién fue la víctima? Un hombre de 45 años, único morador de la vivienda.
¿Cuándo sucedió? Aproximadamente a las 6 de la mañana.
¿Dónde ocurrió? En el barrio Jorge Newbery, en Santa Cruz.
¿Cómo se produjo la explosión? Se investiga una pérdida de gas como causa probable.