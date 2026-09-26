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Lando Norris pidió suspensiones tras el choque de Colapinto: “Es una imprudencia”

El británico quedó fuera de carrera al ser impactado por el auto de Gasly. El argentino reconoció que perdió el control con los neumáticos y los frenos fríos y pidió disculpas.

26/09/2026 | 12:53Redacción Cadena 3

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Malestar de Lando Norris por el choque de Colapinto que lo dejó afuera del GP.

FOTO: Malestar de Lando Norris por el choque de Colapinto que lo dejó afuera del GP.

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Lando Norris reclamó sanciones más severas e incluso suspensiones por incidentes como el que provocó Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto de McLaren debió abandonar después de que el argentino chocara contra su compañero Pierre Gasly y desencadenara una colisión que dejó a los tres fuera de competencia.

El accidente ocurrió en la vuelta 36, durante el reinicio de la carrera tras la intervención del auto de seguridad. El pelotón había vuelto a compactarse después de una primera mitad de competencia con pocas maniobras de sobrepaso.

Colapinto marchaba décimo e intentó ganar posiciones por el interior de una curva, pero bloqueó los neumáticos y perdió el control de su Alpine. Su auto golpeó el costado izquierdo del monoplaza de Gasly, que se cruzó en la pista e impactó contra el McLaren de Norris.

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Después del abandono, el británico aclaró que no había visto la maniobra y cuestionó con dureza lo sucedido.

“No lo he visto. Simplemente me sacaron de la carrera. Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer suspensiones por este tipo de cosas. Es una imprudencia. Esta gente debería ser suspendida porque eso no es conducir; eso no merece estar en la Fórmula 1”, afirmó.

El incidente frustró las posibilidades de McLaren de sumar puntos con Norris y dejó a Alpine sin ninguno de sus dos pilotos en competencia.

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Colapinto asumió la responsabilidad por el choque y explicó que no pudo controlar el auto después de bloquear durante la frenada. Además, se disculpó con su equipo y con los otros dos corredores involucrados.

“Simplemente un gran error. Bloqueé completamente con los neumáticos fríos y los frenos fríos y quedé fuera de control. No hay mucho más que decir aparte de pedirle disculpas al equipo, a Pierre y también a Lando”, expresó.

El argentino quedó expuesto a una posible sanción de la FIA por la maniobra que terminó con la carrera de los tres pilotos.

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Lectura rápida

¿Qué incidentes se discutieron en el artículo? Se discutieron las sanciones por el choque provocado por Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán.

¿Quiénes fueron los pilotos involucrados en el accidente? Los pilotos involucrados fueron Franco Colapinto, Pierre Gasly y Lando Norris.

¿Cuándo ocurrió el accidente? El accidente ocurrió en la vuelta 36 durante el reinicio de la carrera.

¿Dónde tuvo lugar el accidente? El accidente tuvo lugar en el Gran Premio de Azerbaiyán.

¿Por qué se reclamaron sanciones más severas? Lando Norris reclamó sanciones más severas porque consideró que el incidente fue imprudente y que no merece estar en la Fórmula 1.

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