Video: el grave error de Colapinto que le costó los puntos a Alpine en el GP de Azerbaiyán

El piloto argentino Franco Colapinto, que compite para Alpine, se vio involucrado en uno de los incidentes más desafortunados de su carrera durante el Gran Premio de Azerbaiyán.

En un momento crítico de la carrera, Colapinto, que ocupaba el décimo lugar, intentó realizar una maniobra arriesgada conocida como "divebomb" tras la reanudación de la carrera, luego de la salida del safety car.

Sin embargo, su intento no salió como esperaba y terminó sobrepasando la curva, lo que ocasionó un choque con su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quien también tuvo que abandonar la competencia.

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"Alpine":

Por el choque entre Franco Colapinto, Pierre Gasly y Lando Norris en el #AzerbaijanGP pic.twitter.com/OKYt3hY0pD — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 26, 2026

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Además de afectar a su compañero, Colapinto impactó también al británico Lando Norris, de McLaren, que se encontraba en el noveno puesto. Este incidente no solo arruinó las posibilidades de ambos pilotos de sumar puntos, sino que también generará un impacto significativo en el equipo Alpine, que se enfrenta a un futuro incierto tras este contratiempo.

La maniobra de Colapinto fue objeto de críticas, dado que su agresividad en la pista no solo le costó a él, sino que también perjudicó a su compañero y a otros competidores. Este tipo de incidentes pueden tener repercusiones serias en el campeonato y en la relación entre los pilotos del equipo. La imagen de Colapinto, quien es uno de los jóvenes talentos de la Fórmula 1, podría verse afectada tras este error, que se suma a la presión que enfrenta en un deporte altamente competitivo.

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