Video: el grave error de Colapinto que le costó los puntos a Alpine en el GP de Azerbaiyán
El argentino cometió uno de sus mayores errores desde que está en la Fórmula 1 y se le vendrán unos días complicados.
FOTO: Colapinto le arruinó el fin de semana a Alpine.
El piloto argentino Franco Colapinto, que compite para Alpine, se vio involucrado en uno de los incidentes más desafortunados de su carrera durante el Gran Premio de Azerbaiyán.
En un momento crítico de la carrera, Colapinto, que ocupaba el décimo lugar, intentó realizar una maniobra arriesgada conocida como "divebomb" tras la reanudación de la carrera, luego de la salida del safety car.
Sin embargo, su intento no salió como esperaba y terminó sobrepasando la curva, lo que ocasionó un choque con su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quien también tuvo que abandonar la competencia.
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"Alpine":— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 26, 2026
Por el choque entre Franco Colapinto, Pierre Gasly y Lando Norris en el #AzerbaijanGP pic.twitter.com/OKYt3hY0pD
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Además de afectar a su compañero, Colapinto impactó también al británico Lando Norris, de McLaren, que se encontraba en el noveno puesto. Este incidente no solo arruinó las posibilidades de ambos pilotos de sumar puntos, sino que también generará un impacto significativo en el equipo Alpine, que se enfrenta a un futuro incierto tras este contratiempo.
La maniobra de Colapinto fue objeto de críticas, dado que su agresividad en la pista no solo le costó a él, sino que también perjudicó a su compañero y a otros competidores. Este tipo de incidentes pueden tener repercusiones serias en el campeonato y en la relación entre los pilotos del equipo. La imagen de Colapinto, quien es uno de los jóvenes talentos de la Fórmula 1, podría verse afectada tras este error, que se suma a la presión que enfrenta en un deporte altamente competitivo.
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Fórmula 1. Franco Colapinto chocó con Pierre Gasly y debió abandonar el Gran Premio de Azerbaiyán
El piloto argentino marchaba décimo, cuando quiso realizar un divebomb en la salida de un safety car y no solo se pasó de largo, sino que también sacó de carrera a su compañero de equipo y al británico Lando Norris.
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Lectura rápida
¿Qué error cometió Colapinto?
Colapinto intentó una maniobra arriesgada que resultó en un choque con su compañero de equipo.
¿Quiénes fueron los involucrados?
Los involucrados fueron Franco Colapinto, Pierre Gasly y Lando Norris.
¿Cuándo ocurrió el incidente?
El incidente tuvo lugar durante el Gran Premio de Azerbaiyán, tras la salida del safety car.
¿Qué consecuencias tuvo?
El choque resultó en el abandono de Colapinto y Gasly, afectando las posibilidades de puntos del equipo.
¿Cuál es el impacto en el equipo?
El equipo Alpine enfrenta un futuro incierto tras este incidente que perjudica su rendimiento en el campeonato.
[Fuente: Noticias Argentinas]