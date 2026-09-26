Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este sábado 26 de septiembre

Este sábado 26 de septiembre, el clima en Córdoba se caracteriza por un cielo completamente despejado y temperaturas agradables. La temperatura actual es de 28°, con una sensación térmica de 28°. La humedad se sitúa en un 35%, lo que contribuye a un ambiente cálido y seco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el suroeste.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera una mínima de 14° y una máxima que podría llegar hasta los 29°. Estas condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que no se prevén lluvias y el cielo se mantendrá despejado durante la mayor parte del día.

El viento, aunque leve, puede ofrecer algo de frescura en las horas más cálidas. La presión atmosférica se mantiene en 1013 hPa, lo que indica estabilidad en las condiciones meteorológicas. En resumen, se trata de un día perfecto para disfrutar del sol y el aire libre en Córdoba.

Para los próximos días, el pronóstico indica un cambio en las condiciones climáticas. El domingo 27 de septiembre, se anticipa un cielo nublado con temperaturas que oscilarán entre los 19° y 27°. El lunes 28 de septiembre, se prevén lluvias ligeras, con mínimas de 19° y máximas de 24°. El martes 29 de septiembre, el cielo volverá a estar nublado, con mínimas de 17° y máximas de 21°. Finalmente, el miércoles 30 de septiembre, se espera un regreso al cielo despejado, con mínimas de 13° y máximas de 24°.

En conclusión, este sábado 26 de septiembre es un día ideal para disfrutar del clima cálido y soleado en Córdoba, mientras que los días siguientes traerán un cambio hacia condiciones más inestables.