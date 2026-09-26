Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este sábado 26 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, Mendoza disfruta de un cielo completamente despejado, con una temperatura actual de 25°. La sensación térmica es similar, alcanzando también los 25°. La humedad se encuentra en un 28%, lo que contribuye a un ambiente agradable. La visibilidad es óptima, con 10000 metros, y el viento sopla a 3.6 m/s desde el sureste, a 140°.

El clima hoy sábado 26 de septiembre

Para hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 15° y la máxima alcance los 25°. Las condiciones de viento y humedad se mantienen estables, con un viento suave que no superará los 4 m/s. La visibilidad se mantendrá en 10000 metros, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza presentan variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. Para el domingo 27 de septiembre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 26°, con cielo despejado. El lunes 28 de septiembre, la mínima será de 15° y la máxima de 19°, con probabilidad de lluvias ligeras. El martes 29 de septiembre, se espera una mínima de 12° y una máxima de 17°, también con lluvias ligeras. Para el miércoles 30 de septiembre, se prevé un cielo despejado con mínima de 12° y máxima de 23°. Finalmente, el jueves 1 de octubre, la mínima será de 15° y la máxima de 23°, con algunas nubes dispersas.