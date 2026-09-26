River se impuso 3 a 2 ante Vélez en un amistoso en Ezeiza durante la fecha FIFA

Buenos Aires, 26 septiembre (NA) - River logró una victoria por 3 a 2 frente a Vélez en un amistoso a puertas cerradas, disputado en el predio que el "Millonario" posee en Ezeiza. El conjunto dirigido por Leonardo Ponzio se impuso gracias a los goles de Sebastián Driussi, Ángel Correa y Lucas Beltrán. En el equipo rival, Juan Cruz Policella y Matías Arias anotaron los tantos que completaron el marcador.

Este encuentro se llevó a cabo durante el parate por la fecha FIFA, momento en el que ambos equipos no tenían competencia programada, ya que no participan en la Copa Argentina ni deben recuperar fechas del Torneo Clausura.

El equipo titular de River estuvo conformado por: Ezequiel Centurión; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Tomás Galván; Ángel Correa, Sebastián Driussi y Rafael Santos Borré.

Por su parte, la alineación de Vélez fue: Facundo Sanguinetti; Joaquín García, Lisandro Magallán, Leo Cristaldo, Elías Gómez; Luca Feler, Lucas Robertone, Matías Arias; Manuel Lanzini, Juan Cruz Policella y Ronaldo Martínez.

El partido comenzó con un gol de Driussi, que abrió el marcador. Posteriormente, Policella empató el encuentro, pero Correa volvió a poner a River en ventaja por 2 a 1. Sin embargo, Vélez logró igualar nuevamente con el gol de Arias, pero fue Lucas Beltrán quien selló el 3 a 2 definitivo para el conjunto local.

La estrategia de River fue anticipada por el propio Ponzio en la conferencia de prensa tras la derrota ante Huracán. En esa oportunidad, el DT comentó: "Tenemos que hacer semanas naturales, como si fuéramos a jugar el fin de semana. En la semana trabajar en lo que venimos haciendo y después disputar amistosos que te da competencia y otro timing".

Es importante mencionar que Santiago Beltrán y Tobías Andrada no participaron del encuentro debido a que fueron convocados por Lionel Scaloni para integrar la lista de la Selección argentina en la triple fecha FIFA.