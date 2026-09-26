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Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy sábado 26 de septiembre.

Este sábado 26 de septiembre se llevó a cabo el sorteo número 18900 de la quiniela matutina. El número a la cabeza fue 3466, correspondiente a la interpretación tradicional 'A primera (Lombrices)'.

26/09/2026 | 15:00Redacción Cadena 3

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El sorteo número 18900 de la QUINIELA MATUTINA se realizó el sábado 26 de septiembre a las 15:00. El número a la cabeza fue 3466, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Lombrices).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 3466
2° 9542
3° 9765
4° 5508
5° 9385
6° 9724
7° 6258
8° 1750
9° 3246
10° 7634
11° 8007
12° 2587
13° 7081
14° 6408
15° 7946
16° 3801
17° 3324
18° 2592
19° 9184
20° 8785

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18900 de la quiniela matutina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 26 de septiembre a las 15:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 3466.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta tradicionalmente como A primera (Lombrices).

¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Se publicaron los números del 1° al 20, comenzando con 3466.

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