Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy sábado 26 de septiembre.
El sorteo número 31625 de la quiniela vespertina se realizó el sábado 26 de septiembre a las 18:00, con el número a la cabeza 1003, que corresponde a A primera (San Cono). Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 31625 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el sábado 26 de septiembre a las 18:00, teniendo como número a la cabeza el 1003, que se interpreta tradicionalmente como A primera (San Cono).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 1003
2° 8956
3° 1880
4° 1511
5° 8338
6° 9916
7° 5362
8° 3922
9° 1316
10° 3999
11° 3714
12° 9407
13° 3715
14° 3677
15° 5015
16° 3088
17° 8605
18° 0055
19° 9599
20° 2993
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31625 de la quiniela vespertina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 26 de septiembre a las 18:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue el 1003, correspondiente a A primera (San Cono).
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se pueden consultar los resultados?
Los resultados están disponibles en medios de comunicación y plataformas de juegos de azar.