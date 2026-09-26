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Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy sábado 26 de septiembre.

El sorteo número 31625 de la quiniela vespertina se realizó el sábado 26 de septiembre a las 18:00, con el número a la cabeza 1003, que corresponde a A primera (San Cono). Conocé todos los resultados.

26/09/2026 | 18:00Redacción Cadena 3

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El sorteo número 31625 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el sábado 26 de septiembre a las 18:00, teniendo como número a la cabeza el 1003, que se interpreta tradicionalmente como A primera (San Cono).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 1003
2° 8956
3° 1880
4° 1511
5° 8338
6° 9916
7° 5362
8° 3922
9° 1316
10° 3999
11° 3714
12° 9407
13° 3715
14° 3677
15° 5015
16° 3088
17° 8605
18° 0055
19° 9599
20° 2993

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31625 de la quiniela vespertina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 26 de septiembre a las 18:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue el 1003, correspondiente a A primera (San Cono).

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

¿Dónde se pueden consultar los resultados?
Los resultados están disponibles en medios de comunicación y plataformas de juegos de azar.

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