Rosario cerró los Juegos Suramericano con 46 medallas: 34 atletas dejaron su huella

Rosario cerró los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con una cosecha que refleja la dimensión deportiva de la ciudad: 34 atletas de los 49 rosarinos que representaron a la ciudad conquistaron 46 medallas, entre competencias individuales y pruebas por equipos. El balance final arroja 5 medallas de oro, 24 de plata y 17 de bronce, con presencia rosarina en 16 deportes y una particularidad que atraviesa todo el resultado: hubo protagonistas de distintas generaciones, disciplinas y clubes.

La cosecha no se explica solamente por las medallas individuales. Buena parte del resultado llegó en pruebas colectivas, donde los deportistas de Rosario fueron protagonistas de selecciones argentinas que compitieron por los podios continentales.

Cinco oros para Rosario

El máximo escalón del podio tuvo cinco celebraciones rosarinas.

Tobías Giorgis fue campeón en salto de esquí náutico, mientras que Santino Basaldella consiguió dos oros en SUP, en las pruebas de sprint y técnico.

También alcanzó la cima Pedro De Haro, integrante de Los Pumas 7 que se consagraron campeones en el Hipódromo de Rosario ante una multitud.

Y en tenis llegó otro oro para la ciudad: Luisina Giovannini, campeona en dobles femenino.

Cinco medallas doradas con historias diferentes, pero con un denominador común: atletas formados y vinculados a Rosario que pudieron competir en un acontecimiento internacional frente a su gente.

La plata, protagonista de la cosecha

Las 24 medallas de plata representan más de la mitad de la cosecha rosarina. El polo acuático tuvo un peso especial: los diez rosarinos que integraron los seleccionados argentinos —Lautaro Camino, Carla Comba, Esteban Corsi, Tomás Echenique, Tomás Galimberti, Cora Masip, Maitena Romano, Ignacio Setti, Nahir Stegmayer y Tomás Tilatti— fueron subcampeones de los Juegos.

También fueron de plata Franco Domínguez Ávila, con la selección argentina de fútbol masculino; Martina Bednarek, integrante de Las Panteras; Donato Mastroianni en patinaje artístico; y Elena Cerrudo, Emiliano Calderón, Ignacio Pacheco y Máximo Pacheco en las diferentes pruebas de remo.

En judo, Agustina De Lucía consiguió la plata individual y también fue parte del equipo mixto que alcanzó el bronce. Pablo Aguirre Brassesco y Sebastián Nunes fueron plata en Nage No Kata.

La lista se completa con Tobías Giorgis, plata en overall de esquí náutico; Alma Pueyo López, plata en recurvo por equipos mixtos en tiro con arco; y Luciano Ambrogi, plata en dobles mixto de tenis.

También Guillermina Cossio fue parte del equipo argentino que logró la medalla de plata en el relevo 4x400 mixto de atletismo.

17 bronces y muchas historias

El tercer escalón del podio también tuvo una fuerte presencia rosarina. Francisco Giorgis consiguió dos bronces en esquí náutico, en overall y figuras. Su hermano Tobías completó la historia familiar con el oro en salto y la plata en overall.

En judo, Ivo Dargoltz obtuvo dos bronces: individual en -100 kg y por equipos mixtos. En ese mismo equipo estuvieron Agustina De Lucía y Nicole Piscina, que también se subieron al podio.

Luca Alfieri fue bronce con el equipo de gimnasia artística; Naiara Sagasti alcanzó el tercer puesto en los 1.000 metros de patinaje de velocidad; Roberto Pezzota fue bronce con el equipo masculino de squash; y Brenda Ruiz Díaz consiguió el bronce en taekwondo.

En remo, Emiliano Calderón, Ignacio Pacheco y Máximo Pacheco sumaron podios en distintas embarcaciones.

El tenis aportó otra particularidad: Luciano Ambrogi consiguió el bronce individual además de su plata en dobles mixto.

Y Alma Pueyo López fue una de las grandes protagonistas de la cosecha: además de la plata en equipos mixtos, consiguió bronces en el equipo femenino y en el recurvo individual del tiro con arco.

La lista se completa con el bronce de Guillermina Cossio en el relevo femenino 4x400 de atletismo.

Una ciudad que puso a sus atletas en casa

La cosecha de 46 medallas tiene además un componente que la hace especialmente significativa: muchos de esos atletas compitieron en escenarios de su propia ciudad.

El Hipódromo, el Invencible Arena, el Invencible Rosario, el Centro Acuático Provincial, el Coloso Marcelo Bielsa, el Claudio Newell, La Rural y otros escenarios rosarinos fueron durante estos Juegos lugares de competencia, pero también de encuentro entre los atletas y su gente.

Para algunos fue la primera experiencia internacional en casa. Para otros, una oportunidad de cerrar un ciclo deportivo frente a familiares y amigos.

Y para todos, la posibilidad de representar a Argentina y, al mismo tiempo, llevar el nombre de Rosario a cada podio.

El resultado de un camino

Las 46 medallas no aparecen aisladas. Son parte de un proceso deportivo que Rosario viene construyendo desde hace años a través de sus clubes, asociaciones, federaciones, el sistema CReAR, programas de formación, infraestructura y políticas destinadas al deporte comunitario y de alto rendimiento.

Los Juegos Suramericanos de Playa 2019, los Juegos Suramericanos de la Juventud 2022, los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento 2025 y ahora Santa Fe 2026 forman parte de una misma línea de continuidad.

Y el camino sigue. Rosario ya tiene por delante los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior 2027 y, como gran horizonte, los Juegos Panamericanos Junior Rosario 2029.

Santa Fe 2026 dejó escenarios renovados, experiencia organizativa y miles de historias. También dejó una postal deportiva contundente: 34 atletas rosarinos se colgaron 46 medallas.

La ciudad fue sede. Sus deportistas fueron protagonistas. Y Rosario volvió a demostrar que cuando el alto rendimiento encuentra un sistema, clubes, infraestructura y una comunidad detrás, el talento también puede convertirse en podio.