Levoit presenta un purificador de aire especializado para eliminar olores de mascotas

Levoit lanzó su nuevo purificador de aire, el Vital Pet Pro, diseñado especialmente para eliminar los olores de mascotas que pueden invadir los hogares. Con un precio de $189.99, este dispositivo promete eliminar hasta el 70% de los olores en solo una hora.

La necesidad de un purificador especializado se hizo evidente para muchos dueños de mascotas, quienes enfrentan el desafío constante de mantener el aire fresco en sus hogares. Tras una intervención que resaltó el problema de los olores, la llegada del Vital Pet Pro generó expectativa.

Este purificador se distingue por su sistema de filtración de tres etapas, que incluye un pre-filtro lavable, un filtro principal y un filtro de carbón activado. El pre-filtro captura los pelos de mascotas y otros residuos grandes, mientras que el filtro principal se encarga de las partículas más pequeñas y la caspa. El filtro de carbón, por su parte, se especializa en eliminar los olores, incorporando 140 gramos de carbón activado.

Un aspecto innovador del diseño es su entrada de aire en forma de U, que facilita la captura de pelos y partículas en el aire, mejorando el flujo y evitando que el filtro se obstruya.

Las pruebas realizadas durante más de una semana demostraron que el Vital Pet Pro es eficaz en la recolección de pelos y en la reducción de residuos que normalmente flotan en el ambiente o se asientan en los muebles.

Levoit asegura que su purificador puede eliminar hasta el 70% de los olores en una hora. Aunque no se realizó una prueba específica para validar esta afirmación, la diferencia en la calidad del aire fue notable tras el uso del dispositivo, logrando un ambiente mucho más fresco.

El purificador también cuenta con tecnología de limpieza automática que elimina el pelo acumulado del pre-filtro y lo recoge en una bandeja extraíble, lo que resulta práctico para los dueños de mascotas.

Además, la aplicación complementaria permite configurar diferentes modos para un uso más eficiente. El Modo Auto Plus ajusta el rendimiento del purificador en tiempo real según la calidad del aire, mientras que el Modo Pet alterna entre alta velocidad y baja velocidad para optimizar la captura de partículas y reducir el ruido.

En lugar de mostrar una lectura numérica de la calidad del aire, el Vital Pet Pro utiliza un sistema de colores: rojo indica mala calidad, naranja moderada, verde buena y cian muy buena. Este enfoque visual facilita a los usuarios evaluar rápidamente la calidad del aire en su hogar.

Es importante destacar que el Vital Pet Pro es más grande de lo que algunos podrían esperar, por lo que se recomienda tener suficiente espacio en el suelo antes de adquirirlo.

En cuanto al ruido, en su configuración más alta, el ventilador es claramente audible. Sin embargo, al estabilizarse en una configuración más baja, se vuelve lo suficientemente silencioso para funcionar durante la noche sin interrumpir el sueño. Para quienes son más sensibles al ruido, el Modo Sueño permite un funcionamiento aún más silencioso.

El purificador de aire está disponible para su compra en el sitio web de Levoit, Amazon, Chewy y otros minoristas.