Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este domingo 27 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, Santa Fe disfruta de un cielo completamente despejado, con una temperatura actual de 25°. La sensación térmica es de 26°, lo que indica un clima cálido. La humedad se encuentra en un 72%, lo que puede generar una sensación de bochorno. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla a 4 m/s desde el este.

El clima hoy domingo 27 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 20° y una máxima que alcanzará los 29°. Las condiciones de viento se mantendrán moderadas, con una velocidad de aproximadamente 4 m/s. La humedad elevada podría hacer que la sensación térmica sea un poco más alta que la temperatura real. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe traerán cambios en las condiciones climáticas. El lunes 28 de septiembre, se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 23°, con lluvias intensas. El martes 29, la temperatura mínima descenderá a 14° y la máxima será de 19°, con lluvias moderadas. Para el miércoles 30, se espera un clima más templado, con mínimas de 12° y máximas de 22°, y cielo parcialmente nublado. El jueves 1 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 22°, con nubes dispersas. Finalmente, el viernes 2 de octubre, se prevé una mínima de 11° y una máxima de 23°, con cielo parcialmente nublado.