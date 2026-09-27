Astronautas de Artemis II asumen nuevos roles en NASA tras su histórica misión lunar

Los astronautas de NASA, Victor Glover y Reid Wiseman, iniciaron un nuevo capítulo en sus carreras tras su histórica misión en Artemis II alrededor de la Luna. En septiembre de 2026, ambos astronautas pasaron a un estatus emérito en el Centro Espacial Johnson de Houston.

El programa emérito permite que personal altamente experimentado de NASA continúe involucrado con la agencia, ofreciendo su experiencia de manera voluntaria. En estos roles de consultoría especializada, pueden ayudar a entrenar y mentorizar a los empleados actuales, al tiempo que obtienen mayor libertad para perseguir oportunidades fuera de sus posiciones anteriores.

Compartiendo la experiencia de Artemis II

El administrador de NASA, Jared Isaacman, destacó: "He tenido el privilegio de conocer a Reid y Victor durante años, y ambos ejemplifican el liderazgo, carácter y compromiso que definen a NASA en su mejor momento". Wiseman comandó Artemis II después de haber pasado 165 días a bordo de la Estación Espacial Internacional, mientras que Glover aportó su experiencia como aviador naval y piloto de pruebas. Juntos, enfrentaron una de las misiones más desafiantes en la historia de la exploración espacial y ayudaron a devolver a Estados Unidos al entorno lunar.

En su nuevo rol, Glover planeó permanecer involucrado en la industria aeroespacial, el liderazgo y el servicio público, tanto dentro de NASA como más allá. Parte de su trabajo incluirá transmitir su amplio conocimiento sobre Orion y sus sistemas espaciales a los equipos que se preparan para futuras misiones de Artemis.

Por su parte, Wiseman continuará compartiendo lecciones de su carrera en vuelos espaciales mientras NASA se prepara para Artemis III, misión que se planea para la órbita terrestre baja y que probará las capacidades de encuentro y acoplamiento entre Orion y los sistemas de aterrizaje humano comerciales.

Ambos astronautas enfatizaron que esta transición no marca el final de sus contribuciones a la agencia. Su experiencia seguirá siendo un recurso valioso para los astronautas, ingenieros y controladores de vuelo que trabajan en las próximas etapas del programa de vuelos espaciales tripulados de NASA.

Un viaje histórico alrededor de la Luna

Glover y Wiseman fueron dos de los cuatro astronautas a bordo de Artemis II, la primera misión tripulada que lanzó el cohete SLS de NASA y llevó a astronautas a bordo de Orion alrededor de la Luna. Junto a ellos viajaron la astronauta de NASA, Christina Koch, y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense, Jeremy Hansen, en una misión de 10 días. La tripulación regresó a la Tierra el 10 de abril, convirtiéndose en los primeros humanos en más de 50 años en viajar a la órbita lunar. Durante la misión, los cuatro astronautas viajaron más lejos en el espacio que nadie antes.

La experiencia adquirida por Glover y Wiseman durante Artemis II se espera que juegue un papel importante en los preparativos de NASA para Artemis III. Su conocimiento también apoyará la campaña más amplia de Artemis mientras NASA trabaja para devolver a los astronautas estadounidenses a la superficie lunar con Artemis IV en 2028.