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La cifra de muertos palestinos en Gaza supera los 74.000 en el marco del conflicto con Israel

El Ministerio de Salud de Gaza reporta que la cifra de muertos ha alcanzado los 74.016, con más de 175.000 heridos desde el inicio del conflicto en octubre de 2023. La situación humanitaria sigue siendo crítica.

27/09/2026 | 04:25Redacción Cadena 3

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La cifra de muertos palestinos en Gaza supera los 74.000 y otras noticias de Oriente Medio

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La cifra de muertos palestinos por la guerra entre Israel y Hamás, que está a punto de cumplir tres años, ha superado los 74.000, según el Ministerio de Salud de Gaza. Aunque un alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre pasado ha detenido los combates más intensos, los ataques israelíes han continuado en lo que el ejército ha descrito como respuestas a amenazas o ataques.

El Ministerio de Salud de Gaza informó el sábado que la cifra de muertos palestinos ha aumentado a 74.016 personas, con 175.068 heridos. La guerra estalló el 7 de octubre de 2023, cuando milicianos encabezados por Hamás invadieron Israel, matando a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y tomando a otras 251 como rehenes.

Desde el alto el fuego, 1.145 palestinos han muerto, indicó el ministerio, que forma parte del gobierno encabezado por Hamás. Mantiene registros detallados que, en general, son considerados fiables por agencias de la ONU y organizaciones internacionales. No distingue entre civiles y combatientes, pero afirma que las mujeres y los niños representan alrededor de la mitad del total.

Mientras tanto, siete soldados israelíes han muerto desde el alto el fuego. Otros aspectos del alto el fuego, mediado por Estados Unidos, siguen en gran medida estancados. Las fuerzas israelíes controlan ahora más de la mitad del territorio palestino, Hamás no se ha desarmado, no ha llegado un nuevo gobierno palestino y la reconstrucción aún no ha comenzado.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirma que las fuerzas israelíes no se retirarán hasta que Hamás se desarme.

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Este informe se actualizará a lo largo del día a medida que surjan nuevos acontecimientos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Lectura rápida

¿Cuál es la cifra actual de muertos palestinos?
La cifra de muertos palestinos ha superado los 74.000, según el Ministerio de Salud de Gaza.

¿Cuándo comenzó el conflicto?
El conflicto estalló el 7 de octubre de 2023 con una invasión de Hamás a Israel.

¿Cuántos heridos se han reportado?
Se han registrado más de 175.000 heridos desde el inicio de la guerra.

¿Qué ha sucedido desde el alto el fuego?
Desde el alto el fuego, 1.145 palestinos han muerto y siete soldados israelíes han fallecido.

¿Qué dice Netanyahu sobre las fuerzas israelíes?
Benjamin Netanyahu afirma que las fuerzas israelíes no se retirarán hasta que Hamás se desarme.

[Fuente: AP]

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