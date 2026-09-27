FOTO: Cámara de Diputados proyectará documental sobre el femicidio de Magalí Vera este martes

Buenos Aires, 27 septiembre (NA) -- Este martes a las 18:00, la Cámara de Diputados será el escenario de la proyección de un documental que aborda el femicidio de Magalí Vera, quien fue asesinada el 1 de diciembre de 2024 en Necochea. El film, titulado "El sueño de Magalí" y dirigido por Fabián Pérez Battaglini, se presentará con entrada libre y gratuita para el público.

Los padres de Magalí, Felipe "Tito" Vera y Stella Maris Gómez, se trasladarán desde Necochea hasta Capital Federal para asistir a la proyección junto al director. Javier Cerfoglio, el autor del crimen, fue condenado a prisión perpetua y actualmente cumple su pena en el Penal de Batán.

El caso de Magalí ha generado un gran impacto en la sociedad, y su familia ha luchado por mantener viva su memoria. El femicida intentó evitar la proyección del documental, pero la Justicia autorizó su exhibición, permitiendo así que se visibilice este trágico suceso.

Magalí Vera, de 34 años, fue víctima de un ataque brutal, donde recibió 30 patadas de parte de Cerfoglio. Luego, él intentó ocultar el crimen colocando su cuerpo dentro de un vehículo y arrojándolo al río Quequén, simulando un accidente automovilístico. Sin embargo, su plan fue rápidamente descubierto por las autoridades.

El día del asesinato, Magalí y Cerfoglio habían asistido a una fiesta de casamiento, donde ella había hecho y regalado la torta para los novios. La pareja tenía un hijo de 13 años, quien ahora está bajo la custodia de los abuelos paternos, mientras que Tito Vera y Gómez pelean por la tenencia.