Nscale, la neocloud británica, asegura $3.36B en financiamiento previo a su IPO en EE.UU.

Nscale, una neocloud británica, aseguró un financiamiento de $3.36 mil millones en convertible, en preparación para su oferta pública inicial (IPO) en Estados Unidos, anunciaron el pasado viernes. Esta ronda de financiamiento, estructurada como un pagaré convertible, subraya la enorme inversión necesaria para desarrollar centros de datos de inteligencia artificial.

El financiamiento fue liderado por el fondo de cobertura Third Point, e incluye $2.36 mil millones que estarán disponibles de inmediato, además de $1 mil millones que provendrán de Nvidia, un inversor existente, que Nscale recibirá a mediados de noviembre. Estos pagarés se convertirán en acciones una vez que se complete la IPO.

Nscale, que presentó su documentación para la IPO la semana pasada, espera ser valorada en $35 mil millones en la Bolsa de Nueva York, según reportó Financial Times, y busca recaudar $3 mil millones en la oferta, como informó Bloomberg.

Desde su separación de la compañía australiana de minería de criptomonedas Arkon Energy hace dos años, Nscale ha acumulado contratos por más de $103 mil millones, según su presentación de IPO.

Actualmente, la empresa está desarrollando varios grandes campus de centros de datos, incluyendo ubicaciones en Noruega y Virginia Occidental.