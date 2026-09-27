El papa León XIV visita Lourdes para reafirmar su mensaje sobre la protección de la vida

FOTO: El papa lleva un mensaje de proteger la vida al santuario francés de Lourdes

LOURDES, Francia (AP) — El papa León XIV llevará su oposición a la eutanasia y a la muerte con asistencia médica a Lourdes, un santuario católico francés asociado con "curaciones milagrosas" y que ahora también es un lugar de sanación para sobrevivientes de abusos sexuales del clero.

León tenía previsto reunirse con obispos franceses el domingo y luego celebrar una misa en la pradera frente a la basílica principal de Lourdes ante unas 150.000 personas, según estimaciones. Más tarde ese mismo día, León iba a reunirse con un grupo de sobrevivientes en lo que se ha convertido en una cita habitual en los viajes papales.

Lourdes se convirtió en un importante destino de peregrinación después de que la Iglesia católica refrendara oficialmente las visiones de la Virgen María que una joven dijo haber tenido aquí en 1858.

El lugar, cerca de la frontera con España, atrae cada año a millones de peregrinos, especialmente a creyentes enfermos y con discapacidad que esperan una curación gracias al célebre agua del manantial en la gruta de Lourdes, donde supuestamente ocurrieron las visiones.

León llegó a Lourdes el sábado por la noche procedente de París y de inmediato rezó dentro de la Gruta de las Apariciones y bebió del manantial.

Durante su visita de cuatro días a Francia, León ha pedido repetidamente un respeto renovado por la vida, en consonancia con la enseñanza católica de que toda vida humana debe ser protegida y defendida desde la concepción hasta la muerte natural. Esa enseñanza se traduce en una oposición firme al aborto y a la muerte con asistencia médica.

La Asamblea Nacional de Francia consagró el aborto en 2024 como un derecho constitucional y recientemente dio la aprobación final a un proyecto de ley que permite a adultos con enfermedades incurables recibir medicación letal.

En Lourdes, donde la Iglesia ha reconocido como auténticas 72 curaciones "milagrosas", la cuestión de respetar incluso a los más frágiles, enfermos y vulnerables tiene un simbolismo especial.

Más recientemente, Lourdes también se ha convertido en un lugar de sanación para sobrevivientes de abusos sexuales del clero. León tenía previsto reunirse con siete víctimas el domingo, incluida una que fue agredida siendo adulta, en reconocimiento de la nueva frontera de la crisis de abusos a la que se enfrenta la Iglesia.

La Iglesia francesa ha soportado un duro ajuste de cuentas con su legado de abusos. Un informe independiente de 2021 estimó que 330.000 niños habían sido agredidos durante 70 años por unos 3.000 sacerdotes y trabajadores de la Iglesia.

Pese a las críticas a la metodología y las conclusiones del informe, los obispos franceses establecieron un sistema independiente de compensación para las víctimas que, hasta la fecha, ha recomendado que la Iglesia pague más de 20 millones de euros (22,7 millones de dólares).

El día que León llegó a París, un grupo de víctimas escribió una carta abierta pidiéndole que reconociera la responsabilidad de la Iglesia y criticando que los siete sobrevivientes fueran elegidos por la Iglesia, y no por grupos de víctimas. "La Iglesia debe renunciar a su posición de ser a la vez juez y parte en el procedimiento", escribieron en la carta publicada por el diario francés Liberation.

En Lourdes, León también enfrentará un espinoso caso de abusos heredado del papa Francisco.

La fachada de una de las basílicas de Lourdes fue diseñada por el reverendo Marko Rupnik, uno de los artistas de mosaicos más famosos de la Iglesia católica.

Rupnik está actualmente siendo juzgado en un tribunal del Vaticano, acusado por más de dos docenas de mujeres de haber abusado psicológica, espiritual y sexualmente de ellas desde la década de 1990, incluso durante la creación de sus obras.

Su caso fue encubierto durante tres décadas por sus superiores jesuitas, e incluso se sospechó que Francisco había protegido a su compañero jesuita. En respuesta a la indignación mediática, Francisco ordenó en 2024 un juicio canónico, que sigue en curso.

El caso Rupnik planteó la pregunta de qué hacer con sus mosaicos, que adornan basílicas en todo el mundo.

El obispo de Lourdes, Jean-Marc Micas, decidió en 2024 dejar de iluminar por la noche la fachada de la basílica de Notre Dame du Rosaire. Posteriormente ordenó cubrir las puertas decoradas y, más recientemente, decidió cubrir por completo los mosaicos de la fachada. Argumentó que las víctimas de abusos que acuden a Lourdes en busca de sanación no deberían verse obligadas a verlos.

Cuando León se acercaba a la gruta el sábado por la noche, su papamóvil pasó junto a la basílica y sus mosaicos tapiados.