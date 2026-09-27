Evacuación y detenciones cerca de base estadounidense en Inglaterra por incidentes con explosivos

FOTO: La policía evacúa casas junto a base EEUU en Inglaterra y hace detenciones por cargos de explosivos

LONDRES (AP) — La policía evacuó viviendas el domingo cerca de una base aérea de Estados Unidos en Inglaterra y detuvo a varios hombres por presuntos delitos relacionados con explosivos.

La fuerza policial de Gloucestershire afirmó el domingo que residentes de "varias propiedades" estaban siendo evacuadas en Whelford, en el oeste de Inglaterra, y habían sido trasladados a un centro de ocio cercano, y que la situación está "contenida".

La policía antiterrorista está ahora al frente de la investigación, como es habitual en situaciones similares.

La localidad está cerca de RAF Fairford, una base que fuerzas estadounidenses han utilizado para ataques estrictamente limitados durante la guerra con Irán. Tras el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán el 28 de febrero, el gobierno del Reino Unido permitió que el ejército estadounidense utilizara la base de Fairford para atacar sitios de misiles iraníes.

La policía indica que varios hombres habían sido detenidos bajo sospecha de delitos contemplados en la Ley de Explosivos, y que expertos militares en desactivación de bombas estaban examinando varios vehículos. La policía no confirmó que las detenciones estuvieran vinculadas a la base.

"Actualmente hay un perímetro establecido, pero nos gustaría tranquilizar a la gente de que creemos que este incidente está contenido", afirmó la fuerza policial.

El secretario británico de Defensa, Wes Streeting, dio las gracias a los equipos de emergencia y especializados que respondieron al incidente.

"Podemos estar tranquilos de que esto se está gestionando", dijo.

El primer ministro, Andy Burnham, está recibiendo actualizaciones sobre la situación, informó su oficina.

Un portavoz de la Fuerza Aérea de Estados Unidos dijo que su personal destinado en la base RAF Fairford "permanece vigilante", pero declinó comentar medidas específicas de protección de la fuerza por razones de seguridad.

"Evaluamos constantemente una serie de factores que determinan qué medidas implementamos o modificamos para proteger nuestras instalaciones, a nuestra gente y a sus familias", dijo el portavoz.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.