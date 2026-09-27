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Corredor de los Comechingones: naturaleza, ríos y festivales en San Luis

Papagayos y Villa del Carmen promocionaron sus atractivos turísticos en la FIT 2026, con propuestas de senderismo, balnearios, gastronomía y eventos. Contaron a Cadena 3 más detalles de la zona.

27/09/2026 | 13:56Redacción Cadena 3

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Papagayos, un destino de paz y palmeras en San Luis.

FOTO: Papagayos, un destino de paz y palmeras en San Luis.

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El Corredor de los Comechingones se presentó en la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2026 como una alternativa para quienes buscan naturaleza, tranquilidad y actividades al aire libre en San Luis.

Desde Papagayos, el secretario de Turismo, Elías Nassif, destacó la variedad de propuestas que ofrecen las localidades de la región.

“Promocionamos el Corredor de los Comechingones. Nuestras localidades se destacan por sus atractivos naturales: hacer senderismo, trekking, recorrer los ríos que hay en las localidades del corredor y aprovechar para invitarlos a darse una vuelta para conocer nuestra oferta”, expresó a Cadena 3.

El funcionario también invitó a participar del Festival de la Palmera Caranday, que se realizará el 13 y 14 de febrero.

Papagayos, entre las sierras y las palmeras

Ubicada al pie de la Sierra de los Comechingones, Papagayos se caracteriza por sus paisajes naturales y su tranquilidad. Entre sus principales atractivos se encuentran el Arroyo Municipal y el entorno serrano.

La localidad propone actividades vinculadas con la naturaleza, como senderismo y trekking, además de recorridos por los ríos y espacios naturales que forman parte del corredor.

La presencia de la palmera Caranday es otro de los rasgos distintivos de la zona y forma parte de la identidad de Papagayos.

Villa del Carmen: balnearios, senderos y gastronomía

Villa del Carmen también forma parte del Corredor de los Comechingones y se prepara para la temporada de verano con una agenda que combina propuestas gastronómicas y deportivas.

Johana Torres, secretaria general de Direcciones de Villa del Carmen, destacó la diversidad de alternativas de la región.

“El corredor tiene de todo: arroyos, balnearios, trekking, senderos, eventos gastronómicos, y estamos en los 50 festivales de la provincia de San Luis”, señaló a Cadena 3.

La localidad se encuentra al pie de la Sierra de los Comechingones, a 70 kilómetros de Villa de Merlo y a 150 kilómetros de la ciudad de San Luis. Su propuesta apunta especialmente al turismo familiar y al contacto con la naturaleza.

Uno de sus principales atractivos es el balneario Paraíso del Carmen, ubicado a la vera del Dique Boca del Río. El espacio ofrece aguas naturales y una alternativa para disfrutar durante el verano, especialmente para las familias.

Desde Villa del Carmen también invitaron a recorrer el corredor y sus diferentes localidades, que ofrecen una amplia variedad de paisajes y actividades entre la zona de Punilla y Santa Rosa del Conlara.

El Corredor de los Comechingones reúne así propuestas de naturaleza, aventura, descanso, gastronomía y festivales, con alternativas para recorrer San Luis y descubrir sus paisajes serranos.

Entrevistas de Agustín González

Lectura rápida

¿Qué se presentó en la FIT 2026? El Corredor de los Comechingones como una alternativa para quienes buscan naturaleza y tranquilidad.

¿Quién destacó las propuestas del corredor? El secretario de Turismo, Elías Nassif, desde Papagayos.

¿Cuándo se realizará el Festival de la Palmera Caranday? El 13 y 14 de febrero.

¿Dónde se ubica Papagayos? Al pie de la Sierra de los Comechingones.

¿Por qué se destaca Villa del Carmen? Por su diversidad de alternativas y actividades para el turismo familiar.

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