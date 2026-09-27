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Un hombre denunció el robo de su camioneta, pero terminó detenido por mentir

El implicado identificado como Damián Milohnic de 42 años confesó los hechos ante la Policía. El vehículo fue rescatado en un arroyo.

27/09/2026 | 14:07Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 27 de septiembre (NA) -- La Policía Bonaerense detuvo en las últimas horas a un hombre tras denunciar el robo de su camioneta Volkswagen Amarok, que fue hallada por vecinos en el Arroyo "El Gato" de La Plata.

El vehículo fue encontrado por la mañana en la zona de 1 y 514, y posteriormente, efectivos del área de Rescate llevaron a cabo un operativo que permitió recuperar el rodado.

En medio de esta situación, Damián Milohnic, de 42 años, se presentó en la Comisaría Segunda, afirmando que había sido víctima de un robo. Según su relato, dos delincuentes lo amenazaron mientras salía de un cajero automático en 7 y 32: "Yo salía del cajero automático, me interceptaron y se llevaron la camioneta", declaró.

Sin embargo, su versión comenzó a desmoronarse cuando los investigadores revisaron las cámaras de seguridad y notaron que los horarios no coincidían con lo informado por Milohnic.

Un vocero judicial, al ser consultado por la Agencia Noticias Argentinas, indicó que, al ser interrogado, el acusado presentó contradicciones en su testimonio y finalmente confesó ante la Policía.

En su declaración, el imputado reveló que había prestado la camioneta a dos conocidos, quienes se accidentaron y terminaron cayendo al arroyo.

Como resultado de esta situación, se inició un expediente por falsa denuncia, y el caso quedó bajo la responsabilidad de la Fiscalía 11 de La Plata, que es dirigida por Álvaro Garganta.

Lectura rápida

¿Qué sucedió?
Un hombre denunció falsamente el robo de su camioneta y fue detenido.

¿Quién es el implicado?
El implicado es Damián Milohnic, de 42 años.

¿Dónde fue hallada la camioneta?
La camioneta fue encontrada en el Arroyo "El Gato" de La Plata.

¿Cuándo ocurrió el hallazgo?
El hallazgo se produjo en la mañana del sábado.

¿Qué acciones legales se tomaron?
Se abrió un expediente por falsa denuncia a cargo de la Fiscalía 11 de La Plata.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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