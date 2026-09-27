Fósiles de 1.7 mil millones de años brindan pistas sobre el origen de la vida compleja

Un equipo de científicos realizó un descubrimiento significativo en Australia, donde hallaron más de 12,000 fósiles de algunos de los eucariotas más antiguos conocidos en la Tierra. Estos organismos complejos vivieron en entornos que variaban desde llanuras de barro costeras hasta el mar abierto, pero solo en lugares donde había disponibilidad de oxígeno. En ambientes carentes de oxígeno, solo se encontraron microbios más simples. Este hallazgo refuerza la idea de que el oxígeno desempeñó un papel crucial en la emergencia de la vida compleja.

Los fósiles fueron descubiertos en núcleos de roca de mudstone que se almacenan en un almacén al aire libre en Darwin, Australia. Estas muestras fueron extraídas de perforaciones realizadas por empresas de exploración mineral hace décadas. Los investigadores, al analizar estas rocas, abordaron una antigua cuestión sobre el gran salto evolutivo que condujo a la aparición de los eucariotas, considerados el origen de toda la vida compleja en el planeta.

La investigación, publicada en la revista Nature, destaca que todos los organismos en la Tierra pueden clasificarse en dos tipos: los procariontes, que son organismos unicelulares simples, y los eucariontes, que incluyen a animales, plantas, algas y hongos, caracterizados por células más complejas con núcleo y estructuras especializadas. Este avance en la comprensión de la evolución de los eucariontes es fundamental, ya que su aparición transformó el planeta y permitió el surgimiento de la vida tal como la conocemos.

Los fósiles de eucariontes se han encontrado en diversas partes del mundo en rocas que datan de hace al menos 1.5 mil millones de años. Sin embargo, los fósiles de la Territorio del Norte, los más antiguos conocidos, datan de hace 1.75 mil millones de años, lo que los convierte en los más antiguos del mundo. A pesar de su antigüedad, el entorno en el que estos eucariontes evolucionaron sigue siendo un misterio, y muchas características fundamentales de su naturaleza permanecen desconocidas.

El estudio también aborda el papel del oxígeno en la vida de los eucariontes. A pesar de que muchos tipos de bacterias pueden prosperar en ausencia de oxígeno, casi todos los eucariontes actuales dependen de él para su supervivencia. La respiración aeróbica, que implica descomponer alimentos utilizando oxígeno, proporciona la energía necesaria para la vida compleja. Sin embargo, investigaciones recientes han cuestionado la idea de que el oxígeno siempre fue beneficioso para todos los eucariontes, ya que se han descubierto eucariontes que pueden sobrevivir en condiciones sin oxígeno.

En el estudio, los investigadores trituraron muestras de los núcleos de roca y disolvieron el material para identificar los fósiles. Los análisis mostraron que los eucariontes se encontraban en entornos que iban desde llanuras de barro costeras hasta el mar abierto, pero solo en muestras depositadas en condiciones oxigenadas. Las muestras de ambientes sin oxígeno solo contenían formas procariontes simples, sugiriendo que incluso los eucariontes más antiguos dependían del oxígeno.

Estos hallazgos respaldan una hipótesis de larga data que sostiene que el oxígeno fue fundamental para la evolución de los primeros eucariontes. Comprender los impulsores y el contexto del importante salto evolutivo que representan los primeros eucariontes es una de las preguntas más importantes en las ciencias de la vida. Los estudios continuos de estos antiguos microfósiles seguramente proporcionarán más información sobre nuestros propios orígenes y nuestro lugar en el cosmos.