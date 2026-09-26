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Una policía convulsionó en Casa Rosada y fue trasladada a un hospital en helicóptero

La mujer, identificada como Berta Benítez, fue derivada desde Balcarce 50 hasta un centro de salud, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios.

26/09/2026 | 17:43Redacción Cadena 3

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Urgente: Policía convulsiona en Casa Rosada y es trasladada al Churruca en helicóptero

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Una mujer policía de la Federal, que se desempaña en la comisaría de la Casa Rosada, debió ser trasladada de urgencia al Hospital Churruca por un cuadro de convulsiones.

La mujer, identificada como Berta Benítez, fue trasladada en un helicóptero desde Balcarce 50 hasta el centro de salud, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios.

Así lo señalaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes oficiales, luego de que se observara a la aeronave despegar desde Casa Rosada.

La actividad del helicóptero en Casa de Gobierno había llamado la atención, teniendo en cuenta que el presidente Javier Milei se encontraba en ese momento en la Quinta de Olivos.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Casa Rosada?
Una mujer policía sufrió convulsiones y fue trasladada al Hospital Churruca.

¿Quién es la oficial involucrada?
La oficial se llama Berta Benítez y trabaja en la comisaría de Casa Rosada.

¿Cómo fue el traslado?
Fue evacuada en un helicóptero desde Balcarce 50 hacia el hospital.

¿Dónde se encuentra el Hospital Churruca?
El hospital está ubicado en el barrio de Parque Patricios, Buenos Aires.

¿Qué estaba haciendo el presidente en ese momento?
El presidente Javier Milei se encontraba en la Quinta de Olivos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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