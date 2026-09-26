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Di María celebra la Supercopa Internacional y defiende el penal en la final

El capitán de Rosario Central habló sobre el penal decisivo que le dio la victoria a su equipo en la Supercopa Internacional, destacando su importancia en el partido.

26/09/2026 | 20:19Redacción Cadena 3

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Ángel Di María criticó a Estudiantes por los incidentes del final del partido.

FOTO: Ángel Di María criticó a Estudiantes por los incidentes del final del partido.

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Buenos Aires, 26 de septiembre (NA) -- Ángel Di María, capitán de Rosario Central, volvió a ser fundamental este sábado al llevar a su equipo a la conquista de la Supercopa Internacional.

En medio de las celebraciones, Di María se refirió a la jugada que resultó en el penal que convirtió para darle la vuelta al marcador y dejarlo 2-1 en el primer tiempo, que se extendió con 12 minutos adicionales: "Al final siempre pasa lo mismo, lo voy a aclarar porque llega un momento que termina cansando".

"Este fue penal, es un toque, está dentro del área y hoy el VAR te lleva a eso". Comparó esta situación con la jugada que generó el primer gol de la Selección argentina en la final del Mundial 2022 contra Francia: "Es exactamente lo mismo".

Además, se pronunció sobre los altercados entre los jugadores de ambos equipos, que culminaron en una pelea en la entrada de los vestuarios tras el 3-1 en los últimos minutos del partido: "Lo que pasó al final es lamentable, no hicimos nada para que pase, ellos tendrán sus excusas".

Por último, dedicó el triunfo a los hinchas de Rosario Central, expresando: "Morir por los hinchas, estamos a fin de mes y la gente vende cosas o hace cualquier cosa por viajar y estar. Si no les dábamos esta alegría, me iba a sentir muy mal y que los iba a defraudar esta vez".

El equipo "Canalla" levantó la copa ante el "Pincha" en un partido intenso en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, que no solo se vio afectado por el calor de la provincia, sino también por la rivalidad histórica entre ambos clubes, que se intensificó luego de que Rosario Central obtuviera un título de manera polémica al finalizar primero en la tabla anual del 2025.

Lectura rápida

¿Quién es el protagonista de la nota?
El protagonista es Ángel Di María, capitán de Rosario Central.

¿Qué evento se celebra?
Se celebra la conquista de la Supercopa Internacional por parte de Rosario Central.

¿Qué dijo Di María sobre el penal?
Di María afirmó que el penal fue claro y comparable a una jugada de la final del Mundial 2022.

¿Qué ocurrió al final del partido?
Se produjeron incidentes entre jugadores de ambos equipos, que terminaron en una pelea.

¿A quién dedicó Di María la victoria?
Di María dedicó la victoria a los hinchas de Rosario Central, valorando su esfuerzo por apoyar al equipo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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