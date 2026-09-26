Di María celebró la Supercopa Internacional y resaltó: "Fue penal, ellos tendrán sus excusas"

Ángel Di María, capitán de Rosario Central, volvió a ser clave este sábado para que el equipo santafesino se consagre campeón de la Supercopa Internacional.

En medio de los festejos, Di María habló de la jugada que derivó en el penal que convirtió para dar vuelta el encuentro por 2-1 con 12 minutos de tiempo adicional en el primer tiempo: "Al final siempre pasa lo mismo, lo voy a aclarar porque llega un momento que termina cansando".

"Este fue penal, es un toque, está dentro del área y hoy el VAR te lleva a eso"; comparándola esa jugada con la que protagonizó en el primer tanto de la Selección argentina contra Francia en la final del Mundo 2022 en Qatar: "Es exactamente lo mismo".

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Por otra parte, se expresó por los incidentes entre jugadores de ambas instituciones, que terminaron a las piñas en la entrada a los vestuarios del estadio que ocurrió luego del 3-1 en los últimos minutos del partido: "Lo que pasó al final es lamentable, no hicimos nada para que pase, ellos tendrán sus excusas".

Por último, le dedicó la victoria a los fanáticos de Rosario Central: "Morir por los hinchas, estamos a fin de mes y la gente vende cosas o hace cualquier cosa por viajar y estar. Si no les dábamos esta alegría, me iba a sentir muy mal y que los iba a defraudar esta vez".

El equipo "Canalla" levantó la copa frente al "Pincha" luego de un picante y caliente partido en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero y no solo por el calor de la provincia, sino por el trasfondo del encuentro que viene desde el espaldarazo del equipo de La Plata contra los rosarinos luego de que estos últimos obtuvieran, polémicamente, un título debido a que culminaron primeros en la tabla anual del 2025.

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