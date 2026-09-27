Google prueba compras en Flipkart usando IA y Gemini en India

Google inició una prueba limitada en India que permite a los usuarios adquirir productos de Flipkart mediante su interfaz de IA, Gemini. Esta opción, que incluye un botón de "Comprar" en ciertos listados de productos, facilita a los consumidores el acceso al proceso de compra sin abandonar la plataforma de IA.

Los usuarios que participan en esta prueba pueden ver el botón de compra en listados seleccionados de productos, que incluyen smartphones y accesorios electrónicos. Al hacer clic, son llevados directamente a un flujo de pago de Flipkart. Esta función se está probando con un grupo limitado de usuarios y se prevé su expansión a más usuarios y productos para fines de octubre, justo antes de la temporada de compras festivas en India.

La prueba se enmarca en un esfuerzo más amplio de Google y otros competidores, como OpenAI, por incorporar capacidades comerciales a sus servicios de IA. La compañía busca ir más allá de simplemente responder consultas sobre productos y recomendaciones, para desempeñar un papel más activo en las transacciones de compras en línea.

Un portavoz de Google confirmó que la empresa está constantemente probando nuevas características y experiencias para facilitar la conexión entre los consumidores y las empresas. Sin embargo, no proporcionó detalles adicionales sobre la prueba o su cronograma de implementación.

Además, Google ha estado desarrollando tecnologías para facilitar las compras a través de sus servicios de IA. Recientemente, introdujo el Universal Commerce Protocol (UCP), un estándar abierto diseñado para permitir que los agentes de IA interactúen con los minoristas durante todo el proceso de compra, incluyendo el pago.

La prueba que se observa en Flipkart es diferente de la experiencia de pago hospedada por Google, ya que utiliza un flujo de pago con marca de Flipkart. No se ha aclarado qué tecnología impulsa esta prueba en particular.

En el contexto de esta iniciativa, Google también tiene una relación financiera con Flipkart, habiendo invertido aproximadamente 350 millones de dólares en la compañía de comercio electrónico en 2024, adquiriendo una participación minoritaria.

India, con más de mil millones de suscriptores de internet, es un mercado competitivo para Flipkart y Amazon, especialmente durante la temporada festiva, cuando ambas empresas lanzan sus mayores ventas y promociones del año. Actualmente, la opción de compra no está disponible para todos los productos de los minoristas que aparecen en los servicios de IA de Google, y los listados de competidores como Amazon no ofrecen la opción de compra directa.

Flipkart no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios sobre esta prueba.