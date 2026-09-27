Clima en Salta: cómo estará el tiempo este domingo 27 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta es de broken clouds, con una temperatura actual de 21°. La sensación térmica es de 22°, con una humedad del 63%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el oeste, y la presión atmosférica se encuentra en 1010 hPa.

El clima hoy domingo 27 de septiembre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 12° y una máxima que alcanzará los 36°. Las condiciones de viento se mantendrán moderadas, y la humedad podría influir en la sensación térmica, que podría ser mayor a la temperatura real. No se prevén lluvias significativas durante el día, lo que permitirá disfrutar de un clima mayormente cálido y agradable.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta traerán cambios en las condiciones climáticas. Para el lunes 28 de septiembre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 35°, con posibilidad de light rain. El martes 29, la mínima será de 14° y la máxima de 21°, con moderate rain. El miércoles 30, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 22°, con light rain nuevamente. El jueves 1 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 20°, manteniendo la tendencia de light rain. Finalmente, el viernes 2 de octubre, se prevé una mínima de 14° y una máxima de 19°, con light rain también en el horizonte.