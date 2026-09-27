Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este domingo 27 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo completamente despejado, con una temperatura de 22°. La sensación térmica es similar, alcanzando los 22°. La humedad se sitúa en un 78%, lo que puede generar una sensación de calor más intensa. La visibilidad es óptima, con 10000 metros, y el viento sopla a 4 m/s desde el noroeste, contribuyendo a un ambiente agradable.

El clima hoy domingo 27 de septiembre

Para este domingo, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima que podría llegar hasta los 36°. La alta humedad y el cielo despejado durante la mañana permitirán disfrutar de un día soleado, aunque se recomienda estar atento a la hidratación debido a las altas temperaturas. No se prevén lluvias, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán traerán cambios en las condiciones climáticas. Para el lunes 28 de septiembre, se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 34°, con lluvias moderadas. El martes 29, las temperaturas oscilarán entre 17° y 21°, también con lluvias moderadas. El miércoles 30, se prevé una mínima de 16° y una máxima de 21°, con lluvias ligeras. El jueves 1 de octubre, el clima será más fresco, con temperaturas de 18° a 23° y nubes cubriendo el cielo. Finalmente, el viernes 2 de octubre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 30°, con cielos parcialmente nublados.