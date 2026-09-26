Jorge Macri inauguró la FIT 2026 y anunció exenciones impositivas para el sector turístico

Buenos Aires, 26 de septiembre (NA) -- El jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, inauguró este sábado en La Rural la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), que celebra su 30 aniversario, y anunció que los hoteles, restaurantes y librerías estarán exentos del ABL en el primer semestre del próximo año.

"Si al turismo le va bien, a la Ciudad le va bien. Entre enero y julio de este año llegaron 1,6 millones de turistas internacionales. Esto representa un incremento del 19% respecto a 2025. Nuestro objetivo es consolidar a Buenos Aires como un hub turístico tanto nacional como internacional. Esta industria es fundamental para el crecimiento de la Ciudad, generando valor y ofreciendo experiencias atractivas", declaró Jorge Macri durante la inauguración, ante más de 1.100 representantes de diversas cámaras y asociaciones, agencias de viajes, y autoridades nacionales y diplomáticas.

El evento contó con la presencia del ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi; el presidente del Ente de Turismo de la Ciudad, Valentín Díaz Gilligan; el secretario de Deportes, Fabián "Chino" Turnes; y el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo.

"En 2027, al igual que este año, eximiremos del ABL durante el primer semestre a hoteles y restaurantes, incluyendo también a las librerías. Esta reducción impositiva es parte de nuestro compromiso de aliviar la carga para quienes invierten y generan empleo", agregó el jefe de Gobierno. También mencionó que se han eliminado 9.000 cargos administrativos y 359 gerencias, así como contratos con 40 comedores fantasmas que costaban a la Ciudad más de $16 mil millones anuales, asegurando que esos recursos deben ir a quienes realmente generan empleo.

Una de las principales atracciones de la feria, que se extiende hasta el martes, es el stand de Buenos Aires, centrado en el turismo deportivo y en posicionar a la Ciudad como sede de importantes eventos internacionales, como el regreso del MotoGP al Autódromo Oscar y Juan Gálvez después de 28 años, y la intención de impulsar el retorno de la Fórmula 1.

El stand ofrece una experiencia inmersiva, con simuladores de MotoGP y un recorrido virtual por la pista de Fórmula 1. La cuarta fecha de la temporada de MotoGP se disputará del 9 al 11 de abril en el renovado Autódromo porteño.

"Cuando se generan certezas, la gente se une. Nuestra labor como Gobierno es potenciar esa energía. Por eso estamos creando condiciones para que el turismo siga creciendo y más personas elijan nuestra Ciudad: ordenada, segura y de encuentro. No pediré permiso ni disculpas por defender a la gente de bien", aseguró Jorge Macri.

El evento, organizado por el Ente de Turismo de la Ciudad en conjunto con ONU Turismo, abordará temas como el impacto económico del turismo, modelos de negocio en infraestructura y tendencias del sector. Participan representantes de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Dorna Sports (MotoGP), el club Atlético de Madrid, el ATP de Buenos Aires, y figuras internacionales del deporte.

"La FIT es un eslabón esencial en el calendario de eventos de la Ciudad, mostrando la importancia del turismo y atrayendo visitantes de todo el mundo. Este año, más de 70 países están presentes, en un contexto donde el Gobierno porteño está realizando una apuesta estratégica por el turismo, aumentando la conectividad y reduciendo impuestos", detalló el ministro Lombardi.

Además, el encuentro reafirma el compromiso de posicionar a Buenos Aires como un destino accesible y diverso, donde se discutirán avances en accesibilidad turística, capacitación de prestadores privados, inclusión cultural y oportunidades laborales.

"La FIT celebra tres décadas y representa una gran oportunidad para mostrar al mundo que el turismo es un motor de desarrollo, beneficiando a los porteños y generando más de 150 mil puestos de trabajo. Este año reafirmamos nuestro compromiso de ser aliados estratégicos del sector privado, especialmente en el turismo deportivo, para consolidar a Buenos Aires como sede de eventos internacionales", concluyó Valentín Díaz Gilligan.