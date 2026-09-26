Di María, tras la final: "Este fue penal, como el de Francia"
"Fideo" comparó la falta otorgada a Central en el partido ante Estudiantes con la de la final de Qatar 2022.
26/09/2026 | 19:47Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Di María tras la final ante Estudiantes.
Ángel Di María habló luego del título de Rosario Central y apuntó directamente a la polémica por el penal que le permitió marcar el 2-1 ante Estudiantes.
“Este fue penal como el de Francia también. Comisionó el penal a mí exactamente lo mismo, es un toque, es penada, está dentro del área y hoy el VAR te lleva a eso”, sostuvo el delantero en diálogo con Dsports.
Además, el Fideo explicó el significado de la consagración y aseguró que volvió a Central para vivir momentos como este: “Volví por esto, por esta alegría, por esta gente”.
Sobre el tiro libre del 1-0, contó una particular inspiración: “Me aparece el gol de tiro libre de Leo contra Estados Unidos, la Copa América, el mismo gol y no sé, cuando agarré la pelota dije, voy a intentar. No soy Leo, pero bueno, capaz que sale”.
Lectura rápida
¿Qué dijo Ángel Di María sobre el penal? Dijo que fue un penal similar al de Francia y que el VAR lo confirma.
¿A qué club se refiere Di María? Se refiere a Rosario Central, donde volvió para vivir momentos de alegría.
¿Qué inspiración tuvo para el tiro libre? Se inspiró en el gol de tiro libre de Leo contra Estados Unidos en la Copa América.
¿Con quién dialogó Di María? Dialogó con Dsports tras el partido.
¿Qué significó la consagración para Di María? Significó una gran alegría y un motivo por el cual volvió a Central.