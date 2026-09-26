Di María, tras la final: "Este fue penal, como el de Francia"

Ángel Di María habló luego del título de Rosario Central y apuntó directamente a la polémica por el penal que le permitió marcar el 2-1 ante Estudiantes.

“Este fue penal como el de Francia también. Comisionó el penal a mí exactamente lo mismo, es un toque, es penada, está dentro del área y hoy el VAR te lleva a eso”, sostuvo el delantero en diálogo con Dsports.

Además, el Fideo explicó el significado de la consagración y aseguró que volvió a Central para vivir momentos como este: “Volví por esto, por esta alegría, por esta gente”.

Sobre el tiro libre del 1-0, contó una particular inspiración: “Me aparece el gol de tiro libre de Leo contra Estados Unidos, la Copa América, el mismo gol y no sé, cuando agarré la pelota dije, voy a intentar. No soy Leo, pero bueno, capaz que sale”.