Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy sábado 26 de septiembre.

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El número de sorteo 26572 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el sábado 26 de septiembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 7065, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Cazador).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 7065

2° 7965

3° 2218

4° 0545

5° 0862

6° 3464

7° 8009

8° 0577

9° 0430

10° 1967

11° 8101

12° 1722

13° 3788

14° 5373

15° 1136

16° 9277

17° 8496

18° 4113

19° 2031

20° 4159