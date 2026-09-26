Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy sábado 26 de septiembre.
El sorteo número 26572 de la quiniela nocturna se realizó el sábado 26 de septiembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 7065, correspondiente a "A primera (El Cazador)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 26572 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el sábado 26 de septiembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 7065, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Cazador).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 7065
2° 7965
3° 2218
4° 0545
5° 0862
6° 3464
7° 8009
8° 0577
9° 0430
10° 1967
11° 8101
12° 1722
13° 3788
14° 5373
15° 1136
16° 9277
17° 8496
18° 4113
19° 2031
20° 4159
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26572 de la quiniela nocturna.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 26 de septiembre a las 21:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 7065, interpretado como "A primera (El Cazador)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se pueden consultar los resultados?
Los resultados están disponibles en medios de comunicación y plataformas de juegos de azar.