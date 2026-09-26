Distribuían imágenes de abuso sexual infantil: fueron detenidos tras una alerta de Missing Children

FOTO: Detienen a dos hombres por distribuir imágenes de abuso sexual infantil en Buenos Aires.

Dos hombres de 38 y 44 años fueron detenidos por tenencia y distribución de imágenes de abuso sexual contra menores de edad, tras dos allanamientos realizados en el marco de investigaciones iniciadas a partir de reportes emitidos por una organización internacional que protege los derechos de la niñez.

Fuentes oficiales informaron que la aprehensión se llevó adelante por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales, en conjunto con la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 20 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Esteban Berriel.

El primer caso se inició a partir de un reporte emitido en mayo por el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), vinculado con la presunta distribución de material en el que aparecían menores de edad que eran sometidos a abuso sexual.

Las tareas investigativas permitieron establecer que en un domicilio podían encontrarse elementos relacionados con el caso, por lo que se obtuvo una orden de allanamiento.

Durante el procedimiento fue detenido un hombre de 38 años y se secuestraron dispositivos electrónicos que contenían material de abuso sexual contra menores, entre ellos cinco celulares, cinco dispositivos de almacenamiento tipo pendrive, cuatro discos rígidos, una tablet, una notebook y tres tarjetas de memoria.

El segundo hecho también se inició a partir de un reporte del NCMEC emitido este año y las tareas estuvieron orientadas a determinar la posible tenencia y distribución de este tipo de imágenes por parte de un hombre de 44 años.

Con los datos recabados, la fiscalía dispuso el allanamiento y el personal especializado detuvo al involucrado luego de encontrar dispositivos que también contenían abundante material.

Como resultado del procedimiento fueron secuestrados 41 discos rígidos, cuatro teléfonos celulares, 15 dispositivos de almacenamiento tipo pendrive, cuatro memorias micro SD y 246 soportes ópticos.