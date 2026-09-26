En vivo

La Cadena del Gol

Estudiantes vs. Rosario Central

Argentina

En vivo

Estadio 3

Estudiantes vs. Rosario Central

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

All Boys vs. Colón

Santa Fe

En vivo

La Última Jugada

Estudiantes vs. Rosario Central

La Plata

En vivo

Fuera de lista

Andrés Manzur

En vivo

Clave de Sol

Silvina Ledesma

En vivo

Bonus track

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Urgente: Policía convulsiona en Casa Rosada y es trasladada al Churruca en helicóptero

Una mujer policía fue trasladada de urgencia al Hospital Churruca tras sufrir convulsiones en la Casa Rosada. La aeronave despegó desde Balcarce 50, mientras el presidente Javier Milei estaba en Olivos.

26/09/2026 | 16:50Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Urgente: Policía convulsiona en Casa Rosada y es trasladada al Churruca en helicóptero

FOTO: Urgente: Policía convulsiona en Casa Rosada y es trasladada al Churruca en helicóptero

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 26 de septiembre (NA) -- Una mujer policía de la Federal, que trabaja en la comisaría de la Casa Rosada, fue trasladada de manera urgente al Hospital Churruca debido a un episodio de convulsiones.

La oficial, identificada como Berta Benítez, fue evacuada en helicóptero desde Balcarce 50 hacia el centro de salud, situado en el barrio porteño de Parque Patricios.

Fuentes oficiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas (NA) que el despegue de la aeronave desde Casa Rosada fue notorio, especialmente porque en ese momento el presidente Javier Milei se encontraba en la Quinta de Olivos.

Este incidente ha generado preocupación y ha resaltado la importancia de la atención médica inmediata en situaciones críticas, especialmente en lugares estratégicos como la sede del Gobierno.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Casa Rosada?
Una mujer policía sufrió convulsiones y fue trasladada al Hospital Churruca.

¿Quién es la oficial involucrada?
La oficial se llama Berta Benítez y trabaja en la comisaría de Casa Rosada.

¿Cómo fue el traslado?
Fue evacuada en un helicóptero desde Balcarce 50 hacia el hospital.

¿Dónde se encuentra el Hospital Churruca?
El hospital está ubicado en el barrio de Parque Patricios, Buenos Aires.

¿Qué estaba haciendo el presidente en ese momento?
El presidente Javier Milei se encontraba en la Quinta de Olivos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf