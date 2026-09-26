Urgente: Policía convulsiona en Casa Rosada y es trasladada al Churruca en helicóptero
Una mujer policía fue trasladada de urgencia al Hospital Churruca tras sufrir convulsiones en la Casa Rosada. La aeronave despegó desde Balcarce 50, mientras el presidente Javier Milei estaba en Olivos.
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Buenos Aires, 26 de septiembre (NA) -- Una mujer policía de la Federal, que trabaja en la comisaría de la Casa Rosada, fue trasladada de manera urgente al Hospital Churruca debido a un episodio de convulsiones.
La oficial, identificada como Berta Benítez, fue evacuada en helicóptero desde Balcarce 50 hacia el centro de salud, situado en el barrio porteño de Parque Patricios.
Fuentes oficiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas (NA) que el despegue de la aeronave desde Casa Rosada fue notorio, especialmente porque en ese momento el presidente Javier Milei se encontraba en la Quinta de Olivos.
Este incidente ha generado preocupación y ha resaltado la importancia de la atención médica inmediata en situaciones críticas, especialmente en lugares estratégicos como la sede del Gobierno.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Casa Rosada?
Una mujer policía sufrió convulsiones y fue trasladada al Hospital Churruca.
¿Quién es la oficial involucrada?
La oficial se llama Berta Benítez y trabaja en la comisaría de Casa Rosada.
¿Cómo fue el traslado?
Fue evacuada en un helicóptero desde Balcarce 50 hacia el hospital.
¿Dónde se encuentra el Hospital Churruca?
El hospital está ubicado en el barrio de Parque Patricios, Buenos Aires.
¿Qué estaba haciendo el presidente en ese momento?
El presidente Javier Milei se encontraba en la Quinta de Olivos.
[Fuente: Noticias Argentinas]