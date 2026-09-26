FOTO: Urgente: Policía convulsiona en Casa Rosada y es trasladada al Churruca en helicóptero

Buenos Aires, 26 de septiembre (NA) -- Una mujer policía de la Federal, que trabaja en la comisaría de la Casa Rosada, fue trasladada de manera urgente al Hospital Churruca debido a un episodio de convulsiones.

La oficial, identificada como Berta Benítez, fue evacuada en helicóptero desde Balcarce 50 hacia el centro de salud, situado en el barrio porteño de Parque Patricios.

Fuentes oficiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas (NA) que el despegue de la aeronave desde Casa Rosada fue notorio, especialmente porque en ese momento el presidente Javier Milei se encontraba en la Quinta de Olivos.

Este incidente ha generado preocupación y ha resaltado la importancia de la atención médica inmediata en situaciones críticas, especialmente en lugares estratégicos como la sede del Gobierno.