Sin lanzar su candidatura, Juez dejó clara su aspiración de gobernar Córdoba en 2027

FOTO: Luis Juez no descarta competir por la gobernación de Córdoba en 2027. (Foto: NA/Archivo)

El senador nacional Luis Juez dejó en claro que su objetivo político para 2027 es disputar la Gobernación de Córdoba y descartó un eventual regreso a la pelea por la Intendencia capitalina.

Durante el Encuentro Regional del Frente Cívico, realizado este sábado en Río Tercero, Juez relató parte de una conversación que mantuvo semanas atrás con el gobernador Martín Llaryora.

"Él me decía: 'Leí en un diario que querés ser intendente', y yo le respondí: 'No, no te confundas. Yo quiero ese sillón en donde vos estás sentado'", contó el dirigente, en referencia a la Gobernación.

De todos modos, aclaró que el encuentro no constituyó un lanzamiento formal de candidatura. "Yo no vengo a lanzar mi candidatura a gobernador de Córdoba. Vengo a contarles que estamos trabajando con Bornoroni y todos los que se quieran sumar para ganar Córdoba”, afirmó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La actividad se llevó a cabo en la ciudad gobernada por el radical Marcos Ferrer, también presidente de la UCR provincial. Juez mencionó al diputado nacional libertario Gabriel Bornoroni como parte de las conversaciones para conformar un frente opositor, pero no hizo referencia al también diputado Rodrigo de Loredo, quien busca impulsar una alianza para enfrentar al peronismo cordobés en 2027.

En su discurso, el senador advirtió sobre el poder territorial y los recursos con los que, según sostuvo, cuenta el Gobierno provincial. "El gobernador tiene un ciclo agotado, pero también tiene un gran poder", expresó.

“Llaryora ya dijo que se va a dedicar de lleno a la campaña electoral y, con un gobierno que tiene una infinita capacidad de recursos, en una situación compleja y delicada como la que vivimos, saben cómo manejar las necesidades de la gente”, agregó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Juez pidió además evitar disputas internas entre los sectores que podrían integrar una alternativa al oficialismo. “Tenemos que administrar nuestros egos porque una palabra de más puede ofender a nuestros socios y hacer después que seamos funcionales a un gobierno que es mucho más pícaro comprando voluntades que construyendo esperanza”, sostuvo.

Finalmente, justificó el inicio anticipado del trabajo territorial y apuntó contra la gestión provincial: "No hay tiempo que perder. Voy a hacer lo imposible para terminar con este ciclo de corrupción en la provincia de Córdoba".