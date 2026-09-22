Luis Juez, tras la renuncia de Vilches: "La incertidumbre en discapacidad es letal"
El senador afirmó en diálogo con Cadena 3 que desconoce los motivos de la salida del funcionario. Reclamó corregir los cambios presupuestarios y avanzar hacia una ley definitiva para el sector.
22/09/2026 | 08:39Redacción Cadena 3
FOTO: Luis Juez, senador nacional. (Foto: NA/Archivo)
-
Audio. Luis Juez, tras la renuncia de Vilches: “La incertidumbre en discapacidad es letal”
Radioinforme 3
La renuncia de Alejandro Vilches a la Secretaría Nacional de Discapacidad sumó incertidumbre a un sector que atraviesa una situación "extremadamente delicada", advirtió el senador nacional Luis Juez, quien reclamó seriedad y empatía en el tratamiento de las políticas públicas y pidió una solución permanente que supere las prórrogas anuales de la emergencia.
En diálogo con Cadena 3, Juez aseguró que no conocía personalmente a Vilches y que tampoco sabe por qué dejó el cargo. El ahora exfuncionario presentó su dimisión ante el ministro de Salud, Mario Lugones, y alegó "razones estrictamente personales".
"No sé por qué Vilches se ha ido. Seguramente tendremos alguna información más adelante, pero todas estas cosas generan incertidumbre. Y la incertidumbre en la discapacidad es letal", expresó el senador.
Juez explicó que las familias afrontan a diario dudas sobre la cobertura de tratamientos, rehabilitación, medicamentos, internaciones y obras sociales. En ese contexto, señaló que la falta de información agrava la angustia y obliga muchas veces a recurrir a abogados para garantizar prestaciones mediante amparos judiciales.
"Lo menos que uno puede pedir es seriedad en el tratamiento, despolitización y empatía, porque el tema ha sido históricamente maltratado", sostuvo. También cuestionó el aprovechamiento partidario de la problemática y afirmó que sectores que durante años no le prestaron atención ahora intentan obtener rédito político.
/Inicio Código Embebido/
Política nacional. Renunció el secretario nacional de Discapacidad en medio de la disputa por el Presupuesto 2027
Alejandro Vilches dejó su cargo este lunes. Adujo “razones estrictamente personales”. Su salida se produjo mientras el Gobierno negocia cambios en el área incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027.
/Fin Código Embebido/
El senador aludió a su experiencia como padre de Milagros, su hija con discapacidad, y reconoció que su familia dispone de recursos que la mayoría no tiene. Por eso, remarcó que el Estado debe actuar "con seriedad, inteligencia, prudencia, mesura y mucha empatía".
Respecto de los cambios incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027, Juez dijo que, según la información que recibió, el oficialismo trabaja para corregirlos. "Entiendo que ha habido un error en el ámbito de la comunicación", señaló. Añadió que la diputada Laura Rodríguez Machado le informó que las conversaciones habían avanzado "enormemente".
El legislador también criticó a funcionarios de la provincia de Córdoba por lo que consideró un intento de sacar ventaja de la controversia. Como ejemplo, mencionó la situación de las personas con discapacidad afiliadas a Apross y calificó de "miserables" los recursos destinados al área. Según sostuvo, en Córdoba hay 127.000 personas con Certificado Único de Discapacidad.
/Inicio Código Embebido/
Reclamo judicial. Discapacidad: Vaca Narvaja advirtió que el ministro de Salud podría ser indagado
En diálogo con Cadena 3, el juez federal consideró "absolutamente factible" esa posibilidad, que también fue planteada por quienes promovieron el amparo colectivo.
/Fin Código Embebido/
Por otra parte, Juez se mostró en contra de que las sucesivas prórrogas de la emergencia sean la única respuesta al problema. "No podemos vivir de emergencia. Es pan para hoy y hambre para mañana; no permite proyectar ni planificar", afirmó.
En esa línea, respaldó la propuesta que le transmitió Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, de avanzar con una norma permanente. "Lo ideal sería salir del concepto de la emergencia, porque la persona con discapacidad vive en emergencia. Deberíamos trabajar sobre una ley definitiva para que tenga perdurabilidad en el tiempo", concluyó.
Entrevista de Miguel Clariá y Luis Fernández Echegaray.
Lectura rápida
¿Qué sucedió recientemente en la Secretaría Nacional de Discapacidad? La renuncia de Alejandro Vilches generó incertidumbre en un sector que enfrenta una situación delicada.
¿Quién es el senador que se pronunció sobre esta situación? El senador nacional Luis Juez advirtió sobre la gravedad de la situación tras la renuncia de Vilches.
¿Cuándo se presentó la dimisión de Vilches? Alejandro Vilches presentó su dimisión ante el ministro de Salud, Mario Lugones, alegando razones personales.
¿Dónde se encuentra la problemática de la discapacidad más acentuada? En la provincia de Córdoba, donde hay 127.000 personas con Certificado Único de Discapacidad.
¿Por qué es importante una solución permanente según Juez? Juez afirma que las prórrogas de emergencia no permiten proyectar ni planificar adecuadamente las políticas para las personas con discapacidad.