Luis Juez, tras la renuncia de Vilches: "La incertidumbre en discapacidad es letal"

La renuncia de Alejandro Vilches a la Secretaría Nacional de Discapacidad sumó incertidumbre a un sector que atraviesa una situación "extremadamente delicada", advirtió el senador nacional Luis Juez, quien reclamó seriedad y empatía en el tratamiento de las políticas públicas y pidió una solución permanente que supere las prórrogas anuales de la emergencia.

En diálogo con Cadena 3, Juez aseguró que no conocía personalmente a Vilches y que tampoco sabe por qué dejó el cargo. El ahora exfuncionario presentó su dimisión ante el ministro de Salud, Mario Lugones, y alegó "razones estrictamente personales".

"No sé por qué Vilches se ha ido. Seguramente tendremos alguna información más adelante, pero todas estas cosas generan incertidumbre. Y la incertidumbre en la discapacidad es letal", expresó el senador.

Juez explicó que las familias afrontan a diario dudas sobre la cobertura de tratamientos, rehabilitación, medicamentos, internaciones y obras sociales. En ese contexto, señaló que la falta de información agrava la angustia y obliga muchas veces a recurrir a abogados para garantizar prestaciones mediante amparos judiciales.

"Lo menos que uno puede pedir es seriedad en el tratamiento, despolitización y empatía, porque el tema ha sido históricamente maltratado", sostuvo. También cuestionó el aprovechamiento partidario de la problemática y afirmó que sectores que durante años no le prestaron atención ahora intentan obtener rédito político.

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El senador aludió a su experiencia como padre de Milagros, su hija con discapacidad, y reconoció que su familia dispone de recursos que la mayoría no tiene. Por eso, remarcó que el Estado debe actuar "con seriedad, inteligencia, prudencia, mesura y mucha empatía".

Respecto de los cambios incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027, Juez dijo que, según la información que recibió, el oficialismo trabaja para corregirlos. "Entiendo que ha habido un error en el ámbito de la comunicación", señaló. Añadió que la diputada Laura Rodríguez Machado le informó que las conversaciones habían avanzado "enormemente".

El legislador también criticó a funcionarios de la provincia de Córdoba por lo que consideró un intento de sacar ventaja de la controversia. Como ejemplo, mencionó la situación de las personas con discapacidad afiliadas a Apross y calificó de "miserables" los recursos destinados al área. Según sostuvo, en Córdoba hay 127.000 personas con Certificado Único de Discapacidad.

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Por otra parte, Juez se mostró en contra de que las sucesivas prórrogas de la emergencia sean la única respuesta al problema. "No podemos vivir de emergencia. Es pan para hoy y hambre para mañana; no permite proyectar ni planificar", afirmó.

En esa línea, respaldó la propuesta que le transmitió Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, de avanzar con una norma permanente. "Lo ideal sería salir del concepto de la emergencia, porque la persona con discapacidad vive en emergencia. Deberíamos trabajar sobre una ley definitiva para que tenga perdurabilidad en el tiempo", concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá y Luis Fernández Echegaray.