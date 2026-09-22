FOTO: Trágico choque en Misiones: un menor y un joven pierden la vida, varios heridos

Buenos Aires, 22 de septiembre – Un grave accidente automovilístico en la provincia de Misiones dejó como saldo la muerte de un adolescente de 14 años y un joven de 18. La investigación preliminar indica que el menor, al mando de una camioneta, perdió el control y chocó contra otro vehículo, resultando en cinco personas heridas, de las cuales dos se encuentran en terapia intensiva.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 976 de la Ruta Nacional 14, en la ciudad de San Vicente. La camioneta Volkswagen Amarok gris, conducida por M.R., de 14 años, viajaba junto a una adolescente de 16 años. En un momento, el vehículo perdió el control y colisionó contra otra camioneta de similares características.

De acuerdo a la información proporcionada a la Agencia Noticias Argentinas, en el segundo vehículo viajaban José R., de 27 años, y Joaquín Joel Lange, de 18. Este último perdió la vida en el acto debido al impacto, mientras que M.R. falleció poco después en el hospital.

Además, tres personas que transitaban por el lugar resultaron lesionadas tras ser alcanzadas por los vehículos. Se trata de Nahuel P., de 23 años; Nicolás G., de 23; y Kevin A. F., de 22 años. Los dos primeros son miembros de la Gendarmería Nacional.

El conductor de la camioneta que fue embestida permanece internado en terapia intensiva con un traumatismo grave de cráneo, mientras que Kevin también está en la UTI con un traumatismo abierto de tórax. La acompañante de M.R. sufrió un traumatismo moderado de cráneo y fracturas costales, mientras que los gendarmes presentan una fractura expuesta de tibia y peroné derecho y un traumatismo leve de cráneo.

Las autoridades policiales continúan realizando las pericias necesarias para esclarecer la mecánica y las circunstancias que rodearon este siniestro.