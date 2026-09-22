En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Trágico choque en Misiones: un menor y un joven pierden la vida, varios heridos

Un menor de 14 años y un joven de 18 fallecieron en un accidente en Misiones. El adolescente manejaba la camioneta que impactó contra otro vehículo, dejando además varios heridos.

22/09/2026 | 08:23Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Trágico choque en Misiones: un menor y un joven pierden la vida, varios heridos

FOTO: Trágico choque en Misiones: un menor y un joven pierden la vida, varios heridos

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 22 de septiembre – Un grave accidente automovilístico en la provincia de Misiones dejó como saldo la muerte de un adolescente de 14 años y un joven de 18. La investigación preliminar indica que el menor, al mando de una camioneta, perdió el control y chocó contra otro vehículo, resultando en cinco personas heridas, de las cuales dos se encuentran en terapia intensiva.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 976 de la Ruta Nacional 14, en la ciudad de San Vicente. La camioneta Volkswagen Amarok gris, conducida por M.R., de 14 años, viajaba junto a una adolescente de 16 años. En un momento, el vehículo perdió el control y colisionó contra otra camioneta de similares características.

De acuerdo a la información proporcionada a la Agencia Noticias Argentinas, en el segundo vehículo viajaban José R., de 27 años, y Joaquín Joel Lange, de 18. Este último perdió la vida en el acto debido al impacto, mientras que M.R. falleció poco después en el hospital.

Además, tres personas que transitaban por el lugar resultaron lesionadas tras ser alcanzadas por los vehículos. Se trata de Nahuel P., de 23 años; Nicolás G., de 23; y Kevin A. F., de 22 años. Los dos primeros son miembros de la Gendarmería Nacional.

El conductor de la camioneta que fue embestida permanece internado en terapia intensiva con un traumatismo grave de cráneo, mientras que Kevin también está en la UTI con un traumatismo abierto de tórax. La acompañante de M.R. sufrió un traumatismo moderado de cráneo y fracturas costales, mientras que los gendarmes presentan una fractura expuesta de tibia y peroné derecho y un traumatismo leve de cráneo.

Las autoridades policiales continúan realizando las pericias necesarias para esclarecer la mecánica y las circunstancias que rodearon este siniestro.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Misiones?
Un choque entre dos camionetas dejó dos muertos y varios heridos en la Ruta Nacional 14.

¿Quiénes son las víctimas?
Las víctimas son un adolescente de 14 años y un joven de 18 años, quienes fallecieron tras el impacto.

¿Cuántos heridos hay?
Cinco personas resultaron heridas, dos de ellas se encuentran en terapia intensiva.

¿Dónde sucedió el accidente?
El accidente tuvo lugar en el kilómetro 976 de la Ruta Nacional 14, en San Vicente, Misiones.

¿Qué está haciendo la Policía?
La Policía realiza pericias para determinar las causas y circunstancias del accidente.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf