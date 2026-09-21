Homero Pettinato denuncia amenazas de muerte por parte de un fan de Sofía Gonet

Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) -- El streamer Homero Pettinato ha denunciado recibir amenazas de muerte por parte de un fanático de su expareja, la influencer Sofía Gonet. En sus declaraciones, Pettinato reveló que el individuo, quien lo hostiga desde hace meses, se presentó en el lugar donde trabaja.

Durante una transmisión en el programa Olga, el hijo de Roberto Pettinato identificó al acosador como Hernán Bloquero, quien, según su relato, posee múltiples cuentas falsas en redes sociales y está obsesionado de manera patológica con Sofía Gonet. "Este hombre tiene tatuados los ojos, la espalda y el brazo de ella", comentó.

Pettinato también explicó que la obsesión del acosador se intensificó de forma violenta desde que comenzó su relación con Gonet. "Él se obsesionó de manera muy violenta conmigo y empezó a escribirme 'te voy a matar', 'te voy a buscar en la puerta de Olga' y 'te voy a pegar un tiro en la cabeza'", detalló.

A pesar de que la relación con Gonet ya había terminado, las amenazas continuaron. "El tipo nunca se fue de mi vida y me sigue escribiendo de distintas cuentas que me va a matar. Recién levanto la cabeza y estaba parado acá, mirándome a mí así y me hace (haciendo un gesto con la mano en su cuello) y se va caminando, acaba de suceder", agregó Pettinato, mostrando su preocupación por la situación.

El streamer comentó que tanto él como Gonet habían tomado inicialmente las amenazas como una especie de broma, dado que el acosador había amenazado también a otros novios de la influencer. Sin embargo, el hecho de que se presentara en su lugar de trabajo generó un cambio en su percepción de la situación. "Lo grave que acaba de suceder es que vino a la puerta de Olga y me amenazó recién y se fue, lo cual ya me da miedo de verdad y tengo que ir a denunciarlo. Quería hacerlo público", concluyó.