La doble vara de Racing de Córdoba, a cuatro puntos del reducido y también del descenso
La Academia perdió ante Deportivo Madryn sacando apenas 4 puntos en los últimos 12 partidos como visitante. El detalle.
21/09/2026 | 17:03Redacción Cadena 3
FOTO: Racing juega a dos puntas
A falta de cinco fechas para el final de la etapa regular de la Primera Nacional, Racing de Nueva Italia aún tiene chances de clasificar al reducido por el segundo ascenso y también de caer en la zona roja del descenso en la zona.
Con 35 puntos en 30 fechas marcha 12º en el Grupo A, a cuatro de Ciudad Bolívar que suma 39 y es el último que estaría ingresando a los play off.
Pero con esos 35 también se encuentra a cuatro de San Telmo, que está perdiendo la categoría y con 15 puntos en juego.
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FOTO: La parte baja de la tabla de la Zona A
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La Academia perdió de visitante ante Deportivo Madryn, sumó la tercera derrota seguida y se complicó al punto de ostentar el peor registro fuera de casa en los últimos 13 partidos, ya que con 4 empates y 9 derrotas sumó apenas 4 puntos en esa condición.
La última y única victoria de Racing, como visitante, fue el 21 de marzo ante el San Miguel de Gustavo Coleoni, por 2-1. Pero desde ahí generó esta racha que en total marca que solamente ganó un cotejo de los últimos 21 con 4 igualdades y 16 caídas.
Estos son los números de visitante de Racing:
Visita: 15Pj… 1V… 4E… 10D… 7GF… 24GC… 7pts de 45
Acassuso 0-3… San Miguel 2-1… SMSJ 0-0… Colon 0-1… Moron 1-2… GCruz 1-2… Los Andes 0-2… All Boys 1-1… San Telmo 0-2… EstBA 1-1… Mitre 0-1… Alm Brown 0-2… Bolivar 1-1… Def Belgrano 0-3… Dep Madryn 0-2
En lo que va del campeonato, los últimos cuatro peores equipos de visitante son Quilmes y Racing con 7 puntos; Colegiales y Chacarita con 6.
EL RESTO
Atlético de Rafaela también lleva 13 partidos sin ganar de visitante, pero sumó dos puntos más que Racing ya que tiene 6 empates y 7 derrotas.
Guemes de Santiago del Estero arrastra 12 sin triunfos con 4 empates 8 derrotas.
Quilmes y Chicago hace 11 que no triunfan fuera de su cancha pero con una diferencia. Mientras que el Cervecero empató 4 y perdió 7; el Torito igualó y ¡perdió 10!
Acassuso tiene la peor racha general pero en 14 partidos, de los que sumó 5 puntos, producto de 5 empates y 9 derrotas.
Lectura rápida
¿Qué equipo aún tiene chances de clasificar al reducido por el segundo ascenso? Racing de Nueva Italia tiene chances de clasificar al reducido por el segundo ascenso.
¿Cuántos puntos tiene Racing en la tabla? 35 puntos en 30 fechas.
¿Qué posición ocupa Racing en el Grupo A? Racing marcha 12º en el Grupo A.
¿Cuándo fue la última victoria de Racing como visitante? La última victoria de Racing como visitante fue el 21 de marzo ante el San Miguel.
¿Cuáles son los peores equipos de visitante según el campeonato? Los peores equipos de visitante son Quilmes y Racing con 7 puntos.