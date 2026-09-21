En vivo

Amamos Argentina

Chema Forte

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis F. Echegaray

Argentina Buenos Aires

En vivo

Amamos Argentina

Chema Forte

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

La doble vara de Racing de Córdoba, a cuatro puntos del reducido y también del descenso

La Academia perdió ante Deportivo Madryn sacando apenas 4 puntos en los últimos 12 partidos como visitante. El detalle.

21/09/2026 | 17:03Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Racing juega a dos puntas

FOTO: Racing juega a dos puntas

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

A falta de cinco fechas para el final de la etapa regular de la Primera Nacional, Racing de Nueva Italia aún tiene chances de clasificar al reducido por el segundo ascenso y también de caer en la zona roja del descenso en la zona.

Con 35 puntos en 30 fechas marcha 12º en el Grupo A, a cuatro de Ciudad Bolívar que suma 39 y es el último que estaría ingresando a los play off.

Pero con esos 35 también se encuentra a cuatro de San Telmo, que está perdiendo la categoría y con 15 puntos en juego.

/Inicio Código Embebido/

FOTO: La parte baja de la tabla de la Zona A

/Fin Código Embebido/

La Academia perdió de visitante ante Deportivo Madryn, sumó la tercera derrota seguida y se complicó al punto de ostentar el peor registro fuera de casa en los últimos 13 partidos, ya que con 4 empates y 9 derrotas sumó apenas 4 puntos en esa condición.

La última y única victoria de Racing, como visitante, fue el 21 de marzo ante el San Miguel de Gustavo Coleoni, por 2-1. Pero desde ahí generó esta racha que en total marca que solamente ganó un cotejo de los últimos 21 con 4 igualdades y 16 caídas.

Estos son los números de visitante de Racing:

Visita: 15Pj1V4E10D7GF24GC7pts de 45

Acassuso 0-3San Miguel 2-1SMSJ 0-0Colon 0-1Moron 1-2GCruz 1-2Los Andes 0-2All Boys 1-1San Telmo 0-2EstBA 1-1Mitre 0-1Alm Brown 0-2Bolivar 1-1Def Belgrano 0-3Dep Madryn 0-2

En lo que va del campeonato, los últimos cuatro peores equipos de visitante son Quilmes y Racing con 7 puntos; Colegiales y Chacarita con 6.

EL RESTO

Atlético de Rafaela también lleva 13 partidos sin ganar de visitante, pero sumó dos puntos más que Racing ya que tiene 6 empates y 7 derrotas.

Guemes de Santiago del Estero arrastra 12 sin triunfos con 4 empates 8 derrotas.

Quilmes y Chicago hace 11 que no triunfan fuera de su cancha pero con una diferencia. Mientras que el Cervecero empató 4 y perdió 7; el Torito igualó y ¡perdió 10!

Acassuso tiene la peor racha general pero en 14 partidos, de los que sumó 5 puntos, producto de 5 empates y 9 derrotas.

Lectura rápida

¿Qué equipo aún tiene chances de clasificar al reducido por el segundo ascenso? Racing de Nueva Italia tiene chances de clasificar al reducido por el segundo ascenso.

¿Cuántos puntos tiene Racing en la tabla? 35 puntos en 30 fechas.

¿Qué posición ocupa Racing en el Grupo A? Racing marcha 12º en el Grupo A.

¿Cuándo fue la última victoria de Racing como visitante? La última victoria de Racing como visitante fue el 21 de marzo ante el San Miguel.

¿Cuáles son los peores equipos de visitante según el campeonato? Los peores equipos de visitante son Quilmes y Racing con 7 puntos.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf