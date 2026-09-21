La doble vara de Racing de Córdoba, a cuatro puntos del reducido y también del descenso

A falta de cinco fechas para el final de la etapa regular de la Primera Nacional, Racing de Nueva Italia aún tiene chances de clasificar al reducido por el segundo ascenso y también de caer en la zona roja del descenso en la zona.

Con 35 puntos en 30 fechas marcha 12º en el Grupo A, a cuatro de Ciudad Bolívar que suma 39 y es el último que estaría ingresando a los play off.

Pero con esos 35 también se encuentra a cuatro de San Telmo, que está perdiendo la categoría y con 15 puntos en juego.

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FOTO: La parte baja de la tabla de la Zona A

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La Academia perdió de visitante ante Deportivo Madryn, sumó la tercera derrota seguida y se complicó al punto de ostentar el peor registro fuera de casa en los últimos 13 partidos, ya que con 4 empates y 9 derrotas sumó apenas 4 puntos en esa condición.

La última y única victoria de Racing, como visitante, fue el 21 de marzo ante el San Miguel de Gustavo Coleoni, por 2-1. Pero desde ahí generó esta racha que en total marca que solamente ganó un cotejo de los últimos 21 con 4 igualdades y 16 caídas.

Estos son los números de visitante de Racing:

Visita: 15Pj… 1V… 4E… 10D… 7GF… 24GC… 7pts de 45

Acassuso 0-3… San Miguel 2-1… SMSJ 0-0… Colon 0-1… Moron 1-2… GCruz 1-2… Los Andes 0-2… All Boys 1-1… San Telmo 0-2… EstBA 1-1… Mitre 0-1… Alm Brown 0-2… Bolivar 1-1… Def Belgrano 0-3… Dep Madryn 0-2

En lo que va del campeonato, los últimos cuatro peores equipos de visitante son Quilmes y Racing con 7 puntos; Colegiales y Chacarita con 6.

EL RESTO

Atlético de Rafaela también lleva 13 partidos sin ganar de visitante, pero sumó dos puntos más que Racing ya que tiene 6 empates y 7 derrotas.

Guemes de Santiago del Estero arrastra 12 sin triunfos con 4 empates 8 derrotas.

Quilmes y Chicago hace 11 que no triunfan fuera de su cancha pero con una diferencia. Mientras que el Cervecero empató 4 y perdió 7; el Torito igualó y ¡perdió 10!

Acassuso tiene la peor racha general pero en 14 partidos, de los que sumó 5 puntos, producto de 5 empates y 9 derrotas.