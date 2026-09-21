Una exdocente de matemáticas de Villa María ganó un concurso de dramaturgia y su obra llegó a España

FOTO: El cartel de promoción de la obra de teatro y su autora (derecha), Gabriela García.

La escritora y exdocente de matemáticas y física oriunda de Villa María, Gabriela García, se prepara para dar un paso trascendental en su carrera artística con el próximo estreno de su obra "Locuras paralelas" en España.

La puesta en escena, que llegará a las tablas del Gran Teatro Pavón de Madrid bajo la dirección del reconocido director Paco Mir y la producción de Secuencia 3, marca la culminación de un certamen de dramaturgia que impulsó el desembarco del talento cordobés en la capital española.

En diálogo con Cadena 3, la autora repasó este lunes su camino personal y recordó que la vocación teatral estuvo presente desde su juventud, aunque en aquella época la disciplina no era bien vista socialmente y la llevó a volcarse a la docencia.

Tras enviudar a los 50 años y con sus hijos ya criados, decidió dedicarse de lleno a su verdadera pasión, acumulando cerca de dos décadas de labor dramática.

A punto de cumplir 70 años en la víspera de su viaje, García celebró el reconocimiento de la productora europea, que le obsequió los pasajes para presenciar la función de apertura.

Al abordar el argumento central de "Locuras paralelas", la dramaturga explicó que la pieza fusiona la comedia con el concepto del multiverso al presentar la convivencia inconsciente de dos parejas dentro de un mismo departamento.

La trama se desarrolla en una estructura de realidades simultáneas, donde los personajes realizan su vida cotidiana sin percibirse mutuamente, hasta que un imprevisto cruce desencadena el descubrimiento recíproco.

Respecto al proceso creativo que dio origen a la historia, García relató que la idea nació de sus propias reflexiones de infancia sobre la hipotética existencia de otra Gabriela habitando un mundo paralelo.

Asimismo, detalló su particular metodología de escritura, que consiste en definir la temática general, redactar la escena inicial y fijar de inmediato el desenlace para luego estructurar el desarrollo intermedio.

Con evidente emoción por el logro alcanzado, la autora villamariense destacó que abordar los proyectos con pasión y entrega permite que el universo responda con oportunidades extraordinarias.

De este modo, "Locuras paralelas" se consolida como un hito cultural que traslada la imaginación y la creatividad cordobesa hacia uno de los escenarios teatrales más prestigiosos de Europa.

Entrevista de "Amamos Argentina".