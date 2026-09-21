Rusia responde con un masivo ataque de drones a Zaporiyia tras ofensiva de Ucrania

Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) -- En respuesta a un ataque masivo desde Kiev, donde se utilizaron aproximadamente 1.000 drones contra territorio ruso, Moscú lanzó una ofensiva aérea sobre la ciudad de Zaporiyia, ubicada en el sureste de Ucrania. Las autoridades ucranianas informaron que el ataque ocurrido el último domingo por la noche dejó al menos cinco heridos y causó la destrucción de edificios residenciales, una universidad y un centro comercial.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski declaró que Rusia no parece tener intención de cesar su accionar bélico y advirtió sobre la posibilidad de una escalada del conflicto. En un contexto donde la tensión aumenta, Zelenski mencionó estos ataques antes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde espera reunirse con su par estadounidense, Donald Trump.

Desde Moscú, el Ministerio de Defensa anunció que sus fuerzas atacaron durante la noche diversas instalaciones logísticas, depósitos y puertos en Ucrania que están relacionados con las operaciones militares. Además, informaron sobre la caída de 244 drones ucranianos en distintas regiones y sobre el mar Negro.

Por su parte, la fuerza aérea ucraniana confirmó la interceptación y neutralización de 148 drones rusos en la misma noche. Asimismo, Moldavia anunció el cierre temporal de parte de su espacio aéreo tras detectar un objeto aéreo no identificado cerca de la medianoche.