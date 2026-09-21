Rusia responde con un masivo ataque de drones a Zaporiyia tras ofensiva de Ucrania
La respuesta de Rusia se produce luego de un ataque que utilizó 1.000 drones contra su territorio. El ataque dejó heridos y daños importantes en Zaporiyia.
FOTO: Nuevo ataque de Rusia tras ataque de Ucrania.
Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) -- En respuesta a un ataque masivo desde Kiev, donde se utilizaron aproximadamente 1.000 drones contra territorio ruso, Moscú lanzó una ofensiva aérea sobre la ciudad de Zaporiyia, ubicada en el sureste de Ucrania. Las autoridades ucranianas informaron que el ataque ocurrido el último domingo por la noche dejó al menos cinco heridos y causó la destrucción de edificios residenciales, una universidad y un centro comercial.
El presidente ucraniano Volodímir Zelenski declaró que Rusia no parece tener intención de cesar su accionar bélico y advirtió sobre la posibilidad de una escalada del conflicto. En un contexto donde la tensión aumenta, Zelenski mencionó estos ataques antes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde espera reunirse con su par estadounidense, Donald Trump.
Desde Moscú, el Ministerio de Defensa anunció que sus fuerzas atacaron durante la noche diversas instalaciones logísticas, depósitos y puertos en Ucrania que están relacionados con las operaciones militares. Además, informaron sobre la caída de 244 drones ucranianos en distintas regiones y sobre el mar Negro.
Por su parte, la fuerza aérea ucraniana confirmó la interceptación y neutralización de 148 drones rusos en la misma noche. Asimismo, Moldavia anunció el cierre temporal de parte de su espacio aéreo tras detectar un objeto aéreo no identificado cerca de la medianoche.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió recientemente en Zaporiyia?
Rusia lanzó un ataque masivo de drones sobre Zaporiyia en respuesta a un bombardeo ucraniano.
¿Cuántos heridos dejó el ataque?
El ataque dejó al menos cinco heridos y causó daños significativos en la infraestructura.
¿Qué declaró Zelenski sobre la situación?
Zelenski advirtió que Rusia no tiene intención de detener su accionar bélico y que el conflicto podría escalar.
¿Qué acciones tomó el Ministerio de Defensa de Rusia?
Informaron que atacaron centros logísticos y anunciaron la caída de drones ucranianos.
¿Qué dijo la fuerza aérea de Ucrania?
Confirmaron la intercepción y neutralización de 148 drones rusos durante la misma noche.
[Fuente: Noticias Argentinas]