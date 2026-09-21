Mamdani y Trump: un diálogo centrado en las necesidades de Nueva York

Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) – El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, defendió su decisión de mantener un encuentro con el presidente Donald Trump en la residencia oficial Gracie Mansion, donde discutieron temas relacionados con la inmigración y la construcción de viviendas.

"Durante la campaña, así como en mi gestión, me comprometí a reunirme y trabajar con cualquier persona que pudiera beneficiar a los neoyorquinos", expresó Mamdani al concluir la reunión, según declaraciones citadas por CNN y Noticias Argentinas.

El alcalde demócrata subrayó que su principal objetivo es satisfacer las expectativas de la ciudad. En este sentido, destacó la importancia de dialogar sobre la posible construcción de 12.000 viviendas y la relevancia de la comunidad haitiana en Nueva York.

Mamdani confirmó que extendió una invitación al presidente y mencionó que Trump había compartido gratos recuerdos de su tiempo en Gracie Mansion, lo que motivó al alcalde a elegir ese lugar para el encuentro.

Al ser consultado sobre su relación con el presidente, a pesar de las controvertidas políticas de inmigración de Trump, Mamdani afirmó: "Hemos discutido enfoques y creencias muy diferentes, y seguiré conversando con el presidente y, sinceramente, con cualquier persona que pueda ayudar a los habitantes de esta ciudad".

El alcalde neoyorquino también informó a Trump que todos los medios de comunicación estarían presentes en Gracie Mansion, dado que el presidente había restringido el acceso de CNN, Politico y MSNOW a la Casa Blanca.

"Le mencioné al presidente que tendremos a todos los miembros de la prensa aquí en el césped, y eso es algo que considero esencial: que todos, sin importar su opinión o crítica, participen", enfatizó Mamdani.

Trump agradeció la invitación y expresó su deseo de que "seas un gran" alcalde. Además, recordó sus visitas anteriores a Gracie Mansion con "numerosos alcaldes" y comentó sobre la calidad de algunos de ellos, esperando que Mamdani se destaque.

"Quiero agradecer al alcalde por su invitación", continuó el presidente, quien también elogió la residencia del alcalde: "Desde mi perspectiva, amo Nueva York, y esto representa a Nueva York".

Mamdani compartió sus "opiniones muy firmes" con Trump sobre la necesidad de proteger a los inmigrantes en Nueva York.

El alcalde enfatizó la importancia de los inmigrantes, en especial de aquellos de origen haitiano, para el "tejido y economía de nuestra ciudad".

Mamdani abordó el tema del Estatus de Protección Temporal (TPS) durante su reunión con Trump, con la presencia de su jefa de gabinete, Elle Bisgaard-Church, y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles.

El alcalde destacó que el TPS es fundamental para muchos neoyorquinos, beneficiando no solo a los inmigrantes, sino también a promotores inmobiliarios y ejecutivos de distintos sectores.

"Dejé claro que esto es una prioridad para mí y para nuestra ciudad, y agradezco que se lo hayan tomado en cuenta", agregó.

El Estatus de Protección Temporal (TPS) es un programa humanitario que permite a ciudadanos de ciertos países trabajar legalmente en Estados Unidos sin temor a la deportación. Este programa ha sido crucial para muchas personas que no pueden regresar a sus países de origen debido a desastres o conflictos. La administración Trump intentó desmantelar el TPS para haitianos y sirios.

Agencia NA