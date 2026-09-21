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México se consolida como la segunda economía del G20 tras un crecimiento del PIB del 1,4%

La economía mexicana creció un 1,4% en el segundo trimestre de 2026, posicionándose como la segunda economía del G20 con mayor expansión, solo detrás de India, que alcanzó un 1,8%.

21/09/2026 | 17:17Redacción Cadena 3

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Claudia Sheinbaum

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Buenos Aires, 21 septiembre (NA) -- La economía mexicana registró un crecimiento de 1,4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en el segundo trimestre de 2026, a pesar del complicado contexto internacional y las tensiones comerciales, así lo informó la presidenta Claudia Sheinbaum al citar el informe trimestral de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Con este resultado, México se posiciona como la segunda economía del G20 con mayor crecimiento trimestral, siendo superado únicamente por India, que reportó una expansión del 1,8 por ciento, según los datos proporcionados por el organismo.

Segundo lugar de crecimiento económico en el segundo trimestre del 2026 y nos va a ir mejor en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre, afirmó Sheinbaum durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

El crecimiento del 1,4 por ciento también representa un repunte respecto al primer trimestre de 2026, cuando la economía mexicana había experimentado una contracción del 0,3 por ciento, de acuerdo con la OCDE.

La OCDE añadió que el crecimiento agregado del G20 se desaceleró levemente al 0,7 por ciento en el segundo trimestre, en comparación con el 0,8 por ciento del periodo anterior.

Lectura rápida

¿Qué crecimiento registró México en el segundo trimestre de 2026?
La economía mexicana creció un 1,4 por ciento en ese periodo.

¿Quién es la presidenta que anunció estos datos?
La presidenta que informó sobre el crecimiento es Claudia Sheinbaum.

¿Cuál fue el crecimiento de la economía de India en el mismo trimestre?
India registró un crecimiento del 1,8 por ciento en el segundo trimestre de 2026.

¿Cómo se compara este crecimiento con el primer trimestre de 2026?
Este crecimiento del 1,4 por ciento es un repunte respecto a la contracción del 0,3 por ciento en el primer trimestre.

¿Qué dijo la OCDE sobre el crecimiento del G20?
La OCDE mencionó que el crecimiento agregado del G20 se desaceleró al 0,7 por ciento en el segundo trimestre.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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