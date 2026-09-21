Brasil ajusta el límite de extranjeros en el Brasileirao: de 9 a 5 futbolistas

FOTO: El delantero argentino José "Flaco" López, uno de los extranjeros más valiosos del fútbol brasileño.

Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) – La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ha decidido implementar una reducción progresiva en la cantidad de futbolistas extranjeros permitidos en cada partido del Brasileirão, la principal categoría del fútbol brasileño.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, la normativa actual permite la inclusión de nueve jugadores extranjeros por equipo, pero se prevé que esta cifra se reduzca a ocho para el próximo año, con el objetivo de alcanzar un límite de cinco futbolistas no nacidos en Brasil.

Este torneo se distingue por su notable cantidad de jugadores foráneos, especialmente de países como Argentina, Colombia y diversas naciones europeas, convirtiéndose en un destino atractivo para futbolistas que han finalizado su trayectoria en el "Viejo Continente".

La decisión de la dirigencia del fútbol brasileño se produce en un contexto de crisis deportiva para la Selección, que fue eliminada en los octavos de final de la última Copa del Mundo y que ha alcanzado solo una semifinal en los últimos 24 años.

Desde la CBF, se ha optado por limitar el número de futbolistas extranjeros que compiten en la liga, cuyo límite actual es de nueve jugadores. El plan contempla que en el próximo año se autorizará la inscripción de ocho futbolistas foráneos y se establecerá una reducción progresiva hasta llegar a cinco jugadores para el año 2030, coincidiendo con la próxima Copa del Mundo.

En la actualidad, el Brasileirao cuenta con 168 futbolistas extranjeros en sus planteles de Primera, lo que representa aproximadamente el 25% del total de jugadores en la liga. Para poner esto en perspectiva, el Torneo Clausura argentino tiene un 16% de futbolistas foráneos, con un total de 145, a pesar de contar con más equipos que Brasil en su máxima categoría.

Esta medida se implementa en el marco de un proceso de reestructuración del plantel de la selección absoluta, dirigido por el entrenador Carlo Ancelotti, quien ha recibido críticas por su decisión de convocar a solo dos jugadores mayores de 32 años para la próxima fecha FIFA.