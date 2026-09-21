Este martes no habrá clases en la UNR ni en la UTN por un nuevo paro universitario

FOTO: La Facultad de Medicina de la UNR.

Mañana martes 22 de septiembre no habrá clases en las facultades de la Universidad Nacional de Rosario ni en la UTN Regional Rosario por un nuevo paro de docentes y trabajadores nodocentes de las universidades nacionales. La medida se da en el marco del conflicto salarial que mantienen los gremios con el Gobierno nacional.

En Rosario, la protesta cuenta con la adhesión de Coad, el sindicato que representa a los docentes de la UNR, y de Apur, que nuclea al personal nodocente. En este último caso, la medida será sin concurrencia a los lugares de trabajo y se garantizarán guardias mínimas.

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El paro fue convocado luego de una nueva instancia paritaria sin acuerdo entre las organizaciones gremiales y el Gobierno. Los sindicatos reclaman una recomposición de los salarios docentes y nodocentes, además de mayores recursos para el funcionamiento de las universidades, becas y otras áreas del sistema universitario.

La protesta forma parte de un plan de lucha que continuará durante las próximas semanas. Los gremios también convocaron a una nueva Marcha Federal Universitaria para el jueves 15 de octubre, mientras que en Rosario los trabajadores nodocentes de la UNR anunciaron otro paro para este viernes 25 de septiembre.