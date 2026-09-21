Dolores Fonzi criticó el desfinanciamiento cultural del Gobierno de Milei en San Sebastián
La actriz expuso su preocupación por el desfinanciamiento en cultura y la situación del cine argentino en el Festival de San Sebastián, enfatizando la falta de recursos y apoyo.
FOTO: Dolores Fonzi criticó al Gobierno de Milei en el Festival de San Sebastián.
Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) -- La actriz y directora argentina Dolores Fonzi realizó una crítica contundente al gobierno de Javier Milei durante su participación en el prestigioso Festival de San Sebastián. Al ser consultada sobre el estado del financiamiento a la cultura en Argentina, no dudó en calificar la situación como "pésimo".
La artista se encontraba allí para presentar "Mis muertos tristes", una nueva miniserie de Pablo Larraín basada en los relatos de Mariana Enríquez. En este contexto, Fonzi aprovechó la oportunidad para expresar su preocupación por el desfinanciamiento que afecta a la industria del cine en el país.
"La situación en Argentina se resume en una frase: pésimo", afirmó la actriz ante la prensa española, dejando claro su descontento con las políticas actuales.
Según la información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, Fonzi destacó que el país atraviesa un momento crítico para la producción de contenidos locales: "Vengo acá, en estos encuentros se celebra el cine y se celebra la unión y conocés gente de la industria donde tratás de hacer uniones y puentes. Argentina está en un momento incapacitado para propiciar la otra orilla del puente".
La actriz subrayó la dependencia que la industria cinematográfica tiene de las plataformas digitales, señalando que "dependemos de las plataformas totalmente, porque ni siquiera se puede gestionar este tipo de coproducciones". Afirmó que antes existían colaboraciones con países como Francia, Bélgica y Alemania, facilitadas por fondos internacionales, pero que esta dinámica ha cambiado drásticamente.
"Eso ya no es posible", enfatizó Fonzi, quien no dudó en criticar al gobierno actual: "No solo retiraron los recursos del INCAA, sino que cortaron todo tipo de posibilidad de puente con otros países. Esa es la situación con el cine".
La actriz también advirtió que el Gobierno ha intentado "quitarle los subsidios a los libros, al teatro y así con todo en la cultura". En su reflexión final, expresó: "Supongo que sabemos por qué es: que la cultura, ¿no? Es la memoria y la identidad de los pueblos, es el alma. Gente desalmada gobernando pretende matar lo poco de alma que queda".
Lectura rápida
¿Qué opinó Dolores Fonzi sobre el financiamiento cultural?
Calificó la situación como "pésimo" y criticó al gobierno actual por el desfinanciamiento en el área.
¿En qué festival hizo estas declaraciones?
Las críticas fueron realizadas en el Festival de San Sebastián, donde presentó su nueva miniserie.
¿Cuál es la situación del cine argentino según Fonzi?
Destacó la dependencia de plataformas digitales y la imposibilidad de gestionar coproducciones internacionales.
¿Qué medidas tomó el gobierno de Milei respecto al INCAA?
Retiraron recursos del INCAA y cortaron las posibilidades de colaboración con otros países.
¿Qué dijo Fonzi sobre la cultura en general?
Criticó los intentos del gobierno de quitar subsidios a diversas áreas culturales, afirmando que es vital para la memoria y la identidad de los pueblos.
[Fuente: Noticias Argentinas]