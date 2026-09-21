Dolores Fonzi criticó el desfinanciamiento cultural del Gobierno de Milei en San Sebastián

Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) -- La actriz y directora argentina Dolores Fonzi realizó una crítica contundente al gobierno de Javier Milei durante su participación en el prestigioso Festival de San Sebastián. Al ser consultada sobre el estado del financiamiento a la cultura en Argentina, no dudó en calificar la situación como "pésimo".

La artista se encontraba allí para presentar "Mis muertos tristes", una nueva miniserie de Pablo Larraín basada en los relatos de Mariana Enríquez. En este contexto, Fonzi aprovechó la oportunidad para expresar su preocupación por el desfinanciamiento que afecta a la industria del cine en el país.

"La situación en Argentina se resume en una frase: pésimo", afirmó la actriz ante la prensa española, dejando claro su descontento con las políticas actuales.

Según la información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, Fonzi destacó que el país atraviesa un momento crítico para la producción de contenidos locales: "Vengo acá, en estos encuentros se celebra el cine y se celebra la unión y conocés gente de la industria donde tratás de hacer uniones y puentes. Argentina está en un momento incapacitado para propiciar la otra orilla del puente".

La actriz subrayó la dependencia que la industria cinematográfica tiene de las plataformas digitales, señalando que "dependemos de las plataformas totalmente, porque ni siquiera se puede gestionar este tipo de coproducciones". Afirmó que antes existían colaboraciones con países como Francia, Bélgica y Alemania, facilitadas por fondos internacionales, pero que esta dinámica ha cambiado drásticamente.

"Eso ya no es posible", enfatizó Fonzi, quien no dudó en criticar al gobierno actual: "No solo retiraron los recursos del INCAA, sino que cortaron todo tipo de posibilidad de puente con otros países. Esa es la situación con el cine".

La actriz también advirtió que el Gobierno ha intentado "quitarle los subsidios a los libros, al teatro y así con todo en la cultura". En su reflexión final, expresó: "Supongo que sabemos por qué es: que la cultura, ¿no? Es la memoria y la identidad de los pueblos, es el alma. Gente desalmada gobernando pretende matar lo poco de alma que queda".