El Gobierno evalúa un feriado o asueto por la visita del papa León XIV a Argentina

El Gobierno nacional evalúa decretar un feriado o asueto durante la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre. La medida continúa bajo análisis y todavía no hay una definición oficial.

El pontífice llegará desde Montevideo, Uruguay, y desarrollará actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Durante su estadía, mantendrá encuentros con el presidente Javier Milei, empresarios y sindicalistas.

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Los detalles de la visita fueron presentados en una conferencia de prensa en Casa Rosada por el vocero presidencial, Adrián Ravier; el canciller Pablo Quirno; y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. También participaron el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, y el nuncio apostólico en el país, monseñor Michael Wallace Banach.

La recorrida incluye actividades en la Universidad Católica Argentina (UCA), la cárcel de Devoto y el Cottolengo Don Orione, entre otros lugares.

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Quirno destacó la relación "histórica y profunda" entre la Argentina y la Santa Sede y expresó el deseo del Ejecutivo de que la gira represente "una oportunidad de encuentro" para los ciudadanos.

Banach remarcó que León XIV llegará "como jefe de Estado, pero principalmente como pastor, para fortalecer la fe", y definió la visita como de "carácter eminentemente pastoral". En nombre de la Santa Sede, agradeció la invitación y extendió ese reconocimiento a las autoridades locales que participan de la organización.

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Por su parte, Colombo expresó la "alegría" de la Iglesia argentina por la confirmación del viaje. "Es un punto de llegada y de partida. El Papa viene a animar a una renovada misión para evangelizar, animar la comunión y la unidad nacional", manifestó.

"Queremos ser artífices de un tiempo nuevo, de diálogo. Que sea un encuentro de hermanos, que sea una fiesta", agregó el presidente del Episcopado.

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La agenda completa

El Vaticano confirmó de forma oficial el cronograma detallado de la visita apostólica que el papa León XIV realizará a la Argentina entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre de 2026, en el marco de una gira sudamericana que incluye también a Uruguay y Perú.

El Santo Padre desplegará una ajustada agenda que alternará misas masivas, reuniones al más alto nivel político, encuentros con sectores vulnerables y actividades en tres provincias.

La llegada, el domingo 8 de noviembre

El recorrido por suelo argentino comenzará el domingo 8 de noviembre, cuando el avión papal aterrice a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires procedente de Montevideo.

La actividad oficial arrancará de inmediato: a las 17:00 homenajeará al General San Martín en la plaza homónima, a las 17:20 participará de la ceremonia de bienvenida en Casa Rosada y a las 17:50 mantendrá una audiencia privada con el Presidente de la Nación. La jornada cerrará a las 18:30 con un encuentro ante autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

La agenda del lunes 9

El lunes 9 de noviembre la agenda concentrará un fuerte tono pastoral, social y ecuménico en el Área Metropolitana de Buenos Aires. A las 09:15, el Papa visitará al personal y residentes del Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole. A las 11:30 oficiará una Santa Misa abierta en el Monumento de los Españoles. Por la tarde, se reunirá con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (16:10), encabezará un encuentro con líderes religiosos en el Palacio San Martín (17:30) y celebrará las Vísperas con el episcopado y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana (18:45), para luego cenar en la sede arzobispal.

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La visita en Córdoba

El Santo Padre desembarcará en suelo cordobés el próximo martes 10 de noviembre de 2026, en una intensa jornada de casi ocho horas que concentrará una misa masiva al aire libre y una actividad litúrgica e institucional en el casco histórico de la capital provincial.

La actividad en la provincia comenzará a las 09:00 con el aterrizaje del avión papal en el Aeropuerto Internacional "Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella", proveniente de Buenos Aires.

Apenas una hora después, a las 10:00, León XIV presidirá la Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, evento que se proyecta como la convocatoria de fe más concurrida de su paso por el interior del país.

Por la tarde, el itinerario se trasladará al centro cordobés. A las 15:15, el Pontífice encabezará en la Catedral un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales de la región. Tras dar su discurso y saludar a la feligresía, León XIV se dirigirá nuevamente al aeropuerto para abordar el vuelo de las 16:55 con destino a la capital federal, concluyendo su paso por la provincia.

El miércoles 11, el cierre

El tramo final del viaje tendrá lugar el miércoles 11 de noviembre. A las 08:00, el Pontífice recorrerá el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y a las 10:00 celebrará su última Misa en el país en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. A las 13:30 se llevará a cabo la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza "Ministro Pistarini", desde donde partirá a las 14:00 en vuelo hacia Lima para continuar su gira continental.

Informe de Ariel Rodríguez.