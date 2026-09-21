Visita del Papa: 5.000 personas se anotaron para dormir en escuelas y parroquias de Córdoba
El alojamiento será gratuito y los peregrinos deberán llevar bolsa de dormir o colchoneta. El Arzobispado prevé reabrir la inscripción hasta el 1 de octubre.
21/09/2026 | 09:40Redacción Cadena 3
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Unas 5.000 personas ya se inscribieron para acceder a alojamiento gratuito en parroquias y escuelas de Córdoba durante la visita del papa León XIV. El Arzobispado organiza la recepción de los peregrinos y prevé reabrir el registro para quienes todavía no solicitaron un lugar.
El padre Martín Bastos explicó a Cadena 3 que el hospedaje se ofrecerá en escuelas, capillas y salones, con una modalidad sencilla y de paso. "El alojamiento que tenemos va a ser en el suelo", señaló. Por eso, quienes utilicen estos espacios deberán llevar una bolsa de dormir o una colchoneta.
Para solicitar alojamiento, los interesados deberán completar un formulario en la página web del Arzobispado de Córdoba. A partir de esos datos, los organizadores se comunicarán con cada grupo para coordinar su recepción. La distribución se organizará previamente, por lo que los visitantes deberán tener asignado un lugar antes de presentarse en una parroquia.
"Hay en la página del Arzobispado un formulario para entrar y completarlo. En base a eso, nosotros nos comunicamos con los que se anotan", detalló el sacerdote.
Bastos indicó que se prevé reabrir la inscripción hasta el 1 de octubre. Además, anticipó que podría habilitarse una nueva etapa hasta el 15 de octubre, con el objetivo de organizar la demanda de manera escalonada.
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El sacerdote precisó que el registro había alcanzado las 5.000 personas unas dos semanas atrás y que luego la cifra se había mantenido estable. Sin embargo, aclaró que el listado está sujeto a cambios porque algunas delegaciones modificaron sus planes.
Según explicó, varios grupos que inicialmente habían solicitado hospedaje ahora prevén llegar la noche anterior a la misa y regresar una vez finalizada la celebración, sin utilizar los espacios de alojamiento. Esas solicitudes se van retirando del registro para ajustar la organización.
El dispositivo contempla parroquias y escuelas católicas. Según se informó durante la cobertura, también se espera sumar escuelas públicas provinciales, en línea con lo anunciado por el gobernador, en un contexto de alta demanda hotelera.
Otro punto pendiente es la definición sobre un eventual feriado nacional por la visita del pontífice. Durante la emisión se indicó que, si esa medida no se adopta, Córdoba prevé disponer un asueto para el sector público.
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Informe de Gonzalo Carrasquera.
Lectura rápida
¿Cuántas personas se inscribieron para alojamiento en Córdoba? Unas 5.000 personas ya se inscribieron.
¿Quién organiza la recepción de los peregrinos? El Arzobispado organiza la recepción.
¿Hasta cuándo se puede inscribir para alojamiento? La inscripción se prevé reabrir hasta el 1 de octubre.
¿Qué tipo de alojamiento se ofrecerá? Se ofrecerá alojamiento en escuelas, capillas y salones, en el suelo.
¿Qué se espera respecto al feriado nacional? Se está evaluando la posibilidad de un feriado nacional por la visita del pontífice.