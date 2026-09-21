Quinteros, tras las amenazas a Morales Leanza: "Va a caer todo el peso de la ley"

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó que se dispuso una consigna policial para la abogada Daniela Morales Leanza y anunció que se sumará una custodia mientras se investigan las amenazas de muerte que denunció la letrada.

En diálogo con Cadena 3, explicó que la profesional lo contactó mediante un mensaje cuando la Policía ya había sido informada a través de la unidad judicial. "Le pusimos una consigna, también le vamos a poner una custodia hasta que esto se termine de dilucidar", precisó.

El funcionario indicó que intervienen la Justicia y la Dirección General de Investigación Criminal. "Es inadmisible. No se puede tolerar en un marco de democracia que sucedan estas cosas", afirmó, y aseguró que "va a caer todo el peso de la ley" sobre los responsables.

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Respecto de los festejos por la llegada de la primavera, Quinteros hizo un balance favorable y aclaró que los operativos continuaban por el regreso de los jóvenes a sus hogares. "Afortunadamente, todo ha salido y está saliendo bien", expresó.

Indicó que Embalse reunió entre 100.000 y 120.000 personas, según sus organizadores. También mencionó unas 100.000 en Villa Carlos Paz y alrededor de 40.000 tanto en Potrero de Garay como en Villa María.

Detalló que se realizaron cerca de 4.900 controles vehiculares, con 175 actas por alcoholemia positiva, y se controló a 5.900 personas. Mencionó más de 20 detenidos y, al referirse al trabajo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), precisó que esa fuerza realizó siete detenciones.

Entre los procedimientos, relató la detención de una persona que ofrecía con un megáfono los llamados "brownies locos". Además, ubicó el incidente más grave en Potrero de Garay, donde se secuestraron un arma blanca y una réplica de arma de fuego.

Consultado por los disparos registrados el sábado en la costanera de Río Cuarto, el ministro planteó una posible vinculación con un conflicto entre bandas. "Aparentemente ha sido un ajuste entre bandas", señaló. Aclaró que el episodio es investigado por la Brigada de Investigaciones y la fiscalía local.

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Quinteros advirtió sobre una "intolerancia exacerbada" y el uso de armas para resolver conflictos cotidianos. Sostuvo que esa problemática se repite en otras provincias y que fue abordada en el Consejo de Seguridad Interior realizado en San Juan. Aunque afirmó que existe una tendencia a la baja en este tipo de delitos, remarcó la gravedad de estas situaciones.

El ministro también detalló los preparativos para la visita del papa León XIV a Córdoba, prevista para el 10 de noviembre. Aclaró que, al momento de la entrevista, aún se aguardaba el anuncio oficial del Vaticano, aunque la Provincia trabajaba sobre un cronograma prácticamente definido.

El esquema contemplaba la llegada durante la mañana, una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), el traslado al Arzobispado y a la Catedral, y el regreso al aeropuerto. Para la celebración religiosa, estimó una concurrencia de entre 700.000 y 800.000 personas.

"Todo hace presumir que tendremos el hecho de mayor masividad en la historia de Córdoba", sostuvo. Explicó que autoridades de otras provincias, especialmente del norte del país, ya le habían anticipado una importante llegada de colectivos con fieles.

Quinteros señaló que la planificación lleva más de dos meses e involucra a las fuerzas provinciales, federales y a los equipos de seguridad del Vaticano. Indicó que la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, dispuso un comando conjunto y que Córdoba también definió su esquema operativo, que encabezará junto con el jefe de Policía.

Precisó que la custodia papal estará a cargo del primer anillo de protección del pontífice, mientras que la Policía provincial tendrá un papel central en los demás anillos y en la seguridad de los asistentes. También anticipó coordinación con otras provincias para reforzar los cuidados en las rutas.

Sobre los desplazamientos, explicó que se prevé un tramo de unos 2,5 kilómetros en papamóvil antes de llegar al Arzobispado y que ese vehículo no se utilizará durante todo el recorrido. Aseguró que se informarán los trayectos y los lugares desde los cuales la gente podrá verlo.

Por último, adelantó que Córdoba declarará un asueto por la visita y que se espera una definición nacional sobre un posible feriado. "Córdoba el 10 de noviembre va a ser la capital de la fe argentina", afirmó.

Entrevista de Miguel Clariá.